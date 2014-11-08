Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ассоциация Интернет-Предпринимателей

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
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Старый Сегодня, 19:06
#1
Интересующийся
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.11.2014
Сообщений: 101
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Ассоциация Интернет-Предпринимателей
Я не администратор и не создатель
данного интернет-ресурса!

Даная тема создана с целью ознакомления
и не является призывом к действию!


Ассоциация Интернет-Предпринимателей

Почему я остановился на этой компании? Ни для кого не секрет, что найти приличный и надежный заработок в интернете весьма проблематично.По моему мнению, данная компания соответствует всем требованиям надежности.Она официально зарегистрирована на Кипре.С осени 2016 года компания начала активно продвигать свои продукты и услуги на пост-советском пространстве.Она подойдет как для любителей пассивного заработка, так и для командной работы.Это наверное одна из не многих компаний, которая не берет плату за обучением наоборот-платит.На первых порах, за выполнение не сложных заданий, начисляются реальные деньги, которые можно вложить в начинающий бизнес.

Информация из официального сайта компании.

Ассоциация Интернет-Предпринимателей /АИП/ была официально учреждена в 2008 году группой компаний (Англия, Греция, Германия, Турция, Россия, Кипр), представители которых входят в Совет Учредителей Ассоциации. Идеей данного сообщества было объединение всех интернет-предпринимателей во всемирную организацию интеллектуальной взаимопомощи (ассоциацию) с целью создания условий и возможностей делиться знаниями и опытом, продвижения культуры и духа предпринимательства, предоставления лучших инструментов и технологий для ведения бизнеса в Интернете.
Собственная социальная сеть "Spooo!" совершенно бесплатна. Более того, мы сами платим за то, что ты пользуешься ей. В то же время, некоторые отдельные уникальные услуги платны, и их можно купить на заработанную тобой в нашей социальной сети валюту (спунты). Для некоторых обычных действий тебе достаточно зарегистрироваться в Spooo, для других нужно активировать свой профиль. Активировать профиль можно, пополнив свой баланс на 5 спунтов. Эти 5 спунтов не являются платой за регистрацию и ты сможешь в любое время их потратить или обналичить.
Итак, действия, которые не требуют того, чтобы твой профиль был активирован. За них мы начисляем:
За регистрацию: первые 10 баллов в развитие
За каждый полностью заполненный раздел анкеты: +5 в развитие
Принятие в друзья другим пользователем: +0,2 в развитие
За каждый размещенный тобой комментарий: +0,3 в развитие
За каждую положительную оценку твоего комментария: +0,2 в развитие
За каждую положительную оценку твоей статьи в блоге: +0,3 в развитие
Создание тематического блога: +5 в развитие
За размещение каждой новой статьи в блоге: +4 в развитие
Балы в последствии можно поменять на деньги. Подробнее.
Ассоциация Интернет-Предпринимателей входит в состав Консорциума «Просперити» /Consortium Prosperity SE/.




О консорциуме

Consortium Prosperity SE — компания, созданная для реализации инновационных проектов с высокой степенью доходности. В случае обнаружения привлекательной идеи или готовой, работоспособной и приносящей устойчивую прибыль компании, руководство Консорциума «Просперити» принимает решение о деловом сотрудничестве, соучредительстве, инвестировании или полном поглощении данного проекта или компании.
Consortium Prosperity SE приобретает компании, чаще всего, в сфере инноваций.
Предприятия Корпорации:

-Ассоциация Интернет-Предпринимателей.
-Sociality Professional Organization & Rest Ltd.
Компания представляет популярную социальную сеть для предпринимателей. Spooo.ru - первая социальная сеть для интернет-предпринимателей, где можно отдыхать, зарабатывая, и зарабатывать, отдыхая!
-Prosperity Life Ltd.
Prosperity Life дает возможность любому человеку стать менеджером в области недвижимости на условиях франшизы, пройти обучение и вести девелоперский бизнес от имени компании. В текущем году компания начинает строить на Кипре крупный жилой комплекс из более чем 50 многоквартирных домов разной ценовой категории: бюджетных, мидлкласс, элитных бунгало и вилл на площади свыше 5 гектаров. Комплекс с великолепной инфраструктурой и наилучшего качества в месте у моря с великолепными видами.
-Prosperity Pharmaceuticals.
Здоровье – главная ценность каждого человека. Задача сохранения здоровья многогранна, важной ее составляющей являются сбалансированные питательные вещества и наполнение организма микроэлементами, витаминами, нутрицевтиками. Биологическая лаборатория компании Prosperity Pharmaceuticals разрабатывает и производит уникальные высокотехнологичные биологически активные комплексы, в состав которых входят витамины, минералы, экстракты лекарственных растений и биологически активные компоненты.
-Prosperity Mobile.
Мобильная социальная сеть для общения, бизнеса, развития. Проект стартует в 2017 году с выхода на акционирование. Все детали будут раскрыты в самое ближайшее время.
-Prosperity Dream.
Девиз компании: «Маленькие нюансы для важных моментов» полностью отражен в ее продукции.
После бесплатной регистрации в Ассоциации перед Вами откроется возможность ознакомления с деятельностью Консорциума.


Презентация и порядок работы в Ассоциации.

Prosperity Life базовая информация-недвижимость на Кипре.



Если возникнут вопросы по работе Ассоциации-обращайтесь по указанным ниже контактам, или в обсуждениях.
Мои контакты: скайп- vlad041266 почта- sssr0412@gmail.com

добавлено через 57 минут
Уважаемые посетители.Буду рад услышать Ваше мнение и конструктивные предложения.
__________________
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Последний раз редактировалось Vladimir Vitchenko; Сегодня в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
Vladimir Vitchenko на форуме  
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