Разработчик кормовых добавок для с\х животных PerformaNat привлек инвестиции

Стартап PerformaNat, расположенный в Берлине (Германия), привлёк венчурное финансирование для разработки кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Сумма сделки не разглашается.
Финансирование возглавил High-Tech Grunderfonds (крупнейший венчурный фонд для стартапов ранней стадии), Bamac GmbH, а также бизнес-ангел Маркус Плюмбер. PerformaNat нацелена использовать привлечённое финансирование для дальнейшего развития компании и для разработок новых инновационных продуктов.
Компания, основанная в 2015 году в роли департамента ветеринарной медицины в университете Freie Universitat Berlin, PerformaNat занимается разработкой кормовых добавок для животных, которые е улучшают усвоение питательных веществ из корма и благотворно влияют на организм животных, основываясь научными исследованиями, проведённые такими ветеринарами как Джулия Роусдах, Ханна Браун и Катарина Чраперс в рамках EXIST (акселератор для инновационных стартапов) Федерального министерства экономики.
PerformaNat уже представил своей первый продукт – кормовая добавка для молочных коров и уже нашла международного партнёра для поставок своего продукта в ветеринарную фармацевтическую промышленность. Добавка уже есть в продаже и компания в настоящее время будет интегрировать разработанную технологию в дальнейших своих продуктах.
Перевод специально для MMGP.RU