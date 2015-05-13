Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,685 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Разработчик кормовых добавок для с\х животных PerformaNat привлек инвестиции

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:04
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,908
Благодарностей: 1,093
КП: 0.124
Разработчик кормовых добавок для с\х животных PerformaNat привлек инвестиции


Стартап PerformaNat, расположенный в Берлине (Германия), привлёк венчурное финансирование для разработки кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Сумма сделки не разглашается.
Финансирование возглавил High-Tech Grunderfonds (крупнейший венчурный фонд для стартапов ранней стадии), Bamac GmbH, а также бизнес-ангел Маркус Плюмбер. PerformaNat нацелена использовать привлечённое финансирование для дальнейшего развития компании и для разработок новых инновационных продуктов.

Компания, основанная в 2015 году в роли департамента ветеринарной медицины в университете Freie Universitat Berlin, PerformaNat занимается разработкой кормовых добавок для животных, которые е улучшают усвоение питательных веществ из корма и благотворно влияют на организм животных, основываясь научными исследованиями, проведённые такими ветеринарами как Джулия Роусдах, Ханна Браун и Катарина Чраперс в рамках EXIST (акселератор для инновационных стартапов) Федерального министерства экономики.

PerformaNat уже представил своей первый продукт – кормовая добавка для молочных коров и уже нашла международного партнёра для поставок своего продукта в ветеринарную фармацевтическую промышленность. Добавка уже есть в продаже и компания в настоящее время будет интегрировать разработанную технологию в дальнейших своих продуктах.



Перевод специально для MMGP.RU

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
привлечение инвестиций, стартап, технологии, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработчик ультразвукового сканера для стоматологии whitesonic привлек инвестиции kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 6 05.01.2017 11:44
Разработчик медицинского устройства Berlin Heals Holding привлек очередные инвестиции kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 23.11.2016 20:57
Разработчик игр Team17 привлек £16.5 млн. от LDC kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 3 14.11.2016 16:36
Разработчик обучающих игр Lightneer привлек €2.8 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 2 12.11.2016 10:52
Французский разработчик телемедицинских решений H4D привлек €6,7 млн. kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.11.2016 19:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ккроха666
Моющие средства
От ккроха666 в разделе «Халява»
Аватар Сержиньё
Конкурс *Спорт-Прогноз* #2 (призовой фонд 300 руб)
От Сержиньё в разделе «Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан»
Аватара нет
7-Hourly Pro - www.7hourlypro.com
От str8er в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
earn-expose - earn-expose.com
От raulre в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар SPEKULANT
Club2profits - www.club2profits.com
От SPEKULANT в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
BitZilla - bitzilla.io
От davidd в разделе «HYIP от 61% в месяц»
.     
Пользователей
401,685
Тем
454,059
Сообщений
11,119,218

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube