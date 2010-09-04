Биткоин-биржа OKCoin планирует возмещать комиссии крупным трейдерам

Китайская криптовалютная биржа OKCoin протестирует механизм возврата комиссий на торговые операции крупным трейдерам, в том числе и тем, кто использует в своей деятельности API. Обязательным условием станет верификация пользователей и соблюдение ими правил финансового регулирования касательно отмывания средств.
В приложенной таблице приводятся более детальные цифры по возмещению коммисий, предлагаемые OKCoin трейдерам.
Изначально cnLedger в своем твите утром во вторник написал, что информация не подтверждена, однако через некоторое время в комментариях к записи подтвердил, что соответствующее сообщение было распространено через внутренние каналы коммуникации биржи с клиентами.
Также, если изначально говорилось о том, что данное предложение будет распространяться на аккаунты с балансом более 500 000 юаней, в дальнейшем сообщается, что порог снижен до 10 000 юаней.
Предполагается, что данный шаг поможет OKCoin повысить ликвидность торгующихся на бирже активов.
Напомним, на прошлой неделе OKCoin, как и ряд других китайских криптовалютных бирж, объявила о приостановке на один месяц вывода средств с биржи. Это решение было принято на следующий день после того, как Народный банк Китая вынес предупреждение местным биржам о необходимости соблюдения правил финансового регулирования.
Источник
.