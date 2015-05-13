Стартап TrueLayer привлек $ 1.3 млн. для своей банковской API-платформы

Компания TrueLayer, расположенная в Лондоне (Великобритания), привлекла $ 1.3 миллиона инвестиций для своей API платформы для доступа к банковским данным.
Инвестиционный раунд возглавила компания Connect Ventures в сотрудничестве с Graph Ventures, Тони Джамуса, Эриком Надэлином и другими бизнес-ангелами. TrueLayer нацелен потратить привлечённые инвестиции для развития своего бизнеса на всей территории Европы. Сегодня к сожалению компания развивается только в Лондоне.
Основанная в июле 2016 года Франческом Симонесчи, компания запустила бета-тестирование своей уникальной API платформы, которая нацелена подключить банковские, кредитные и другие корпоративные приложения.
Платформа довольно проста. Она снабжена всеми необходимыми инструментами для простого доступа к базе данных для создания новых финансовых услуг, такие как онлайн-займы, бот-консультанты, управление личным бюджетом и так далее.
Платформа собирает финансовые данные в единую базу, которая даёт возможность разработчикам подключать данные о банковских счетах клиентов и операций в свои личные приложения, сохраняя при этом полную конфиденциальность.
Специально для MMGP.RU
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