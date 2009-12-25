Стокгольм будет использовать тепло дата-центров для отопления домов

Власти Стокгольма, совместно с Stockholm Data Parks, планируют построить несколько крупных дата-центров и использовать вырабатываемое ими тепло для отопления жилых домов. Согласно представленным расчетам, с помощью одного дата-центра, мощностью в 10 мегаватт ,можно обогреть 20 тысяч квартир.
Выделение избыточного тепла от серверов — привычное явление для дата-центров. Оно не только дорого обходится компаниям (для охлаждения серверов требуется много электричества), но и оставляет в атмосфере большой углеродный след. Ученые подсчитали, что современные дата-центры потребляют столько же энергии, сколько индустрия авиаперевозок. Притом, за следующие десять лет количество потребляемой энергии может увеличиться в три раза.
Проект Stockholm Data Parks предложил проект дата-центров, работающих на возобновляемой энергии. Избыточное тепло, вырабатываемое дата-центрами можно будет продать местной отопительной компании Fortum Värme или обменять на бесплатные услуги охлаждения серверов. В последнее время, Fortum Värme старается все чаще использовать для отопления города излишки тепла от предприятий или биотопливо.
Администрация Стокгольма намерена выделить средства и предоставить условия для постройки нескольких крупных дата-центров, а затем перенаправлять вырабатываемое ими тепло в местную систему отопления.
«Тепло от дата-центров — это очень ценный ресурс, ведь обычно на выработку тепла необходимо какое-то топливо, — считает Эрик Рилендер, глава отдела решений по использованию тепла в Fortum Värme. — Фактически, отопление необходимо нам весь год, ведь эта система используется еще и для подогрева воды. Именно поэтому тепло, выработанное дата-центрами, можно сравнить по стоимости с альтернативными методами производства тепла».
В отличие от других дата-центров, работающих на возобновляемых источниках энергии, но не подключенных к системе центрального отопления, дата-центры Стокгольма не будут выбрасывать в атмосферу парниковые газы.
Центральная система отопления уже работает с некоторыми небольшими дата-центрами, но надеется с помощью этого проекта расширить масштабы сотрудничества. Стокгольм надеется, что дата-центры будут вырабатывать 10% тепла, необходимого для обогрева всего города. К 2040 году город планирует полностью отказаться от использования ископаемого топлива.
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