Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bigwin.one - BIGWIN с выводом денег

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:31
#1
Любитель
 
Имя: Bossmonitor
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,254
Благодарностей: 22
КП: 0.000
Bigwin.one - BIGWIN с выводом денег


Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 13.02.2017



Регистрация

Игра с выводом денег "BIGWIN"


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Добро пожаловать в уникальную инвестиционную игру
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Метки
игры с выводом денег, рефбек
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