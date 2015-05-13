Компания NanoSteel привлекла финансирование для своего уникального сплава стали

Компания NanoSteel, расположенная в Провиденс (штат Род-Айленд) привлекла финансирование для своей разработки суперлегкой стали (наноструктурной стали). Сумма сделки не разглашает ни одна из сторон.
Инвестиционный раунд возглавил фонд GM Ventures в сотрудничестве с уже существующими инвесторами Lear Corporation (производитель автомобильных кресел и электрических систем автомобиля) и SPDG. Деньги от привлечённых инвестиций пойдут на разработку высокопрочной листовой стали NanoSteel для снижения веса автомобилей.
AHSS NanoSteel, основанная в 2002 году Дэвидом Паратором (сейчас президент компании). Компания разработала своего рода уникальный экологический низкоуглеродистый сплав стали, который отличается очень высокой прочностью и повышенной пластичностью. NanoSteel хочет помочь автомобильной промышленности с новым, недорогим и лёгким сплавом для удешевления автопроизводства и последующей экономии топлива.
Также напомню, что в октябре 2016 года NanoSteel привлекал уже финансирование от GM Ventures и Cycad Group в размере $10 миллионов. В общей сложности на сегодняшний день NanoSteel привлекла более $ 50 миллионов в семи раундах финансирования.
Специально для MMGP.RU
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