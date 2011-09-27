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Nazara Games инвестирует $20 млн для создания киберспортивной лиги в Индии

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Nazara Games инвестирует $20 млн для создания киберспортивной лиги в Индии

Nazara Games сообщили, что инвестируют $20 млн для создания новой киберспортивной лиги в Индии.

Компания Nazara Games, является разработчиком и паблишером мобильных игр, хочет инициировать лигу по таким компьютерным дисциплинам, как Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive. По словам представителей, инвестиции в размере $20 млн, будут реализованы в течение следующих 5 лет, а сама лига будет основана под руководством дочерней компании разработчика Nazara Technologies.

В Nazara Games, также сообщили о получении дохода в размере $26 млн, и росте количества продаж примерно на 40%, за последние 4 года. Планируется, что будет создана не только полноценная eSports лига, но и полноценная геймер экосистема Индии, для обучения команд способных выйти на мировую арену и завоевания самых престижных кубков киберспортивной игровой индустрии.

Как заявил Нитиш Миттерсан, основатель и управляющий директор Nazara Games:

Цитата:
"Киберспорт стал культурным феноменом последних нескольких лет. В странах Европы, США, а также Корея и Китай, очень быстро возрастает число профессиональных игроков и зрителей. Азия стала самым "плодовитым" регионом, доля числа игроков и зрителей которого насчитывает порядка 44%. Учитывая значительное улучшение качества интернет соединения в Индии, образование киберспортивной лиги, является отличной идеей для создания группы энтузиастов и почитателей столь распространенного направления и в Индии."
В самое лиге будет 2 сезона, в финал которой будет допущено 6 команд. Для достижения финала, команда необходимо будет принять участие в бесплатных открытых соревнованиях и квалификационных раундах. Любая команда из Индии может попробовать свои силы просто пройдя небольшую онлайн регистрацию на сайте. Общая статистика прохождения квалификационных раундов и участия в соревнованиях, будет доступна в общем рейтинге команд.

Генеральный директор Nazara Games Маниш Агарвай, полностью поддерживает такое начинание и считает, что это будет отличной идеей для создания и развития столь перспективной области на территории Индии.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
игры, инвестиции, киберспорт, мобильная версия
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