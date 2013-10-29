Время исключить банки Великобритании из экосистемы Биткоина?

За последние годы большому количеству бирж Биткоина приходилось решать проблемы, связанные с банками Великобритании. Несмотря на то, что Биткоин является легальным и нерегулируемым в Великобритании, банки не склонны доверять криптовалюте.
Некоторые эксперты утверждают, что экосистеме пора исключить все банки Великобритании из биржевой индустрии в целом. Такой шаг повлечет за собой катастрофические последствия, так как он ограничит депозитные возможности пользователей, а также возможность отозвать свой капитал. Опять же, если банки продолжат отказываться от услуг компаний Биткоина, ситуация рано или поздно изменится.
Должно быть создано решение для более легкого движения фиатных денег в пределах бирж Биткоина. Хотя сказать, конечно же, проще, чем сделать. Люди, получающие цифровую валюту не должны обязательно выискивать пути моментально обменять ее на бумажные деньги, хотя большинство все еще так делает. Ни на кого не оказывается давление обналичивать Биткоин, хотя и немногие хотят удерживать криптовалюту долгое время. Что можно сказать с уверенностью, так это то, что децентрализованным биржам необходимо смягчить проблемы, связанные с банками Великобритании.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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Уникальность