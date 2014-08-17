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Альфа-Банк запустил SMS-кредит

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Старый Сегодня, 16:56
#1
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
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КП: 0.136
Альфа-Банк запустил SMS-кредит
С февраля 2017 года клиенты Альфа-Банка могут получить потребительский кредит на покупку в интернет-магазине, просто введя код из SMS — без необходимости посещения отделения банка или встречи с курьером. Альфа-Банк стал первой на российском рынке кредитной организацией, который предоставляет такой сервис.

Весь процесс от заказа товара до получения кредита занимает всего несколько минут и происходит полностью онлайн. Клиент выбирает товар на сайте интернет-магазина и способ оплаты — в кредит. Затем он заполняет онлайн-заявку, и в течение максимум трех минут получает от банка решение по кредиту. При этом никаких дополнительных справок или поручителей не требуется.

После одобрения заявки, все условия предлагаемого банком кредита, включая кредитный договор и график платежей, выводятся на экран. Получение кредита клиент подтверждает, просто введя код из SMS. После этого клиенту остается только дождаться доставки выбранного товара. При этом срок доставки курьером сокращается до нескольких часов.

По сути, договор потребительского кредита заключается с применением простой электронной подписи, не требуется физически приходить в банк или ожидать курьера. Это удобно и выгодно не только клиенту-покупателю, но и самому интернет-магазину, так как подтверждение оплаты приходит от банка моментально.

Первый партнер, с которым банк запустил возможность получения SMS-кредита, стал официальный интернет-магазин Samsung. В настоящее время банк подключает к сервису SMS-кредитования и другие интернет-магазины, использующие платформу онлайн-кредитования Альфа-Банка «Купи Легко».

"Мы видим высокий спрос на потребительское кредитование со стороны наших клиентов – как физических лиц, так и интернет-магазинов. При этом и те, и другие заинтересованы в том, чтобы получить сервис "здесь и сейчас", без долгих ожиданий и процедур. Именно поэтому мы максимально упростили и ускорили получение кредита, предложив клиентам "подписать" договор онлайн, при помощи SMS. Это просто, удобно и очень быстро", - отмечает директор по развитию массового сегмента Альфа-Банка Дмитрий Жиздюк.

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