Разработчик противораковой лучевой терапии Oncoinvent привлек $25 млн.



Компания Oncoinvent, расположенная в Осло (Норвегия) привлекла $25 миллионов долевого финансирования для разработки противораковой лучевой терапии. Инвестиционный раунд возглавил такие корпоративные инвесторы, как Geveran Trading Co Ltd, CANICA, CGS Holding, а также Helene Sundt



Компанию основал Ян А. Альфхейм (сейчас генеральный директор) в 2010 году. Oncoinvent разрабатывает инъекцию Radspherin™**, новую альфа-испускающую радиоактивную микросферу, для лечения метастатических раковых образований (метастазы рака) в теле человека.

** Radspherin™ снижает рост раковых клеток. Инъекция может лечить несколько форм метастазы рака.

Главный элемент продукта – радий (Ra, Radium), который в процессе терапевтических исследований показал последовательную противораковую активность без каких-либо видимых признаков на токсичность, благодаря короткому периоду полураспада радионуклидов и эффективной дозы облучения. Oncoinvent применит в клиническом исследовании Radspherin™ для лечения Первичной перитонеальной раковой опухоли, происходящие в брюшной полости.



Также добавлю, что Oncoinvent объявила о расширении своей лаборатории, новых закупках лабораторного оборудования и о размещении новых офисов в Осло.



