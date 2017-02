fora4ka Специалист

Trust-team - trust-team.net Я не админ и не владелец данного проекта!



Старт проекта: 13.02.2017



Языки: RU





Trust-team









Описание:

Цитата: Обменные пункты электронных валют — это неотъемлемая часть глобальной финансовой системы в Интернете. Благодаря обменным пунктам мы можем с легкостью и в любое время обменять одну электронную валюту на другую. Также, благодаря обменным пунктам, мы можем покупать или продавать электронную валюту за наличный или безналичный расчет. Обменные пункты позволяют нам расплачиваться на сайтах, совершая покупки или оплачивать различные услуги в Интернете.



Мало кто знает, что на обменных пунктах электронных валют можно зарабатывать. Но для получения ощутимого дохода, необходимо закупать большие объемы валют. Это может позволить себе не каждый.



Цель нашего проекта — привлечение инвестиций для возможности оперировать большими объемами электронных валют, которые мы закупаем по одному курсу, а через некоторое время, продаем по другому курсу, фиксируя чистую прибыль. Приглашаем заинтересованных инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству. Тарифные планы:









+6% за 24 часа, вклад от 100 RUB



58% ежедневно, в течении 2 дней, вклад от 500 RUB



44% ежедневно, в течении 3 дней, вклад от 1000 RUB



38% ежедневно, в течении 4 дней, вклад от 3000 RUB





Подробности и особенности проекта:



-Платежные системы: Payeer, PerfectMoney, QIWI



-Минимальный вклад: 100р.



-Партнерская программа: - 7%



-Выплаты: Инстант



-Скрипт: Самопис



-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA



-Данные Whois:



Registrar NAMESILO, LLC



Dates Created on 2017-02-03 - Expires on 2018-02-03



IP Address 104.28.12.111 - 330 other sites hosted on this server



Name Server(s) MONA.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,819,598 domains)

ROCKY.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,819,598 domains)





Посмотреть/Зарегистрироваться



Цитата: The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U726....->U13583004. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 12:37 14.02.17. Batch: 164297742. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

