Trust-team - trust-team.net

Обменные пункты электронных валют — это неотъемлемая часть глобальной финансовой системы в Интернете. Благодаря обменным пунктам мы можем с легкостью и в любое время обменять одну электронную валюту на другую. Также, благодаря обменным пунктам, мы можем покупать или продавать электронную валюту за наличный или безналичный расчет. Обменные пункты позволяют нам расплачиваться на сайтах, совершая покупки или оплачивать различные услуги в Интернете.
Мало кто знает, что на обменных пунктах электронных валют можно зарабатывать. Но для получения ощутимого дохода, необходимо закупать большие объемы валют. Это может позволить себе не каждый.
Цель нашего проекта — привлечение инвестиций для возможности оперировать большими объемами электронных валют, которые мы закупаем по одному курсу, а через некоторое время, продаем по другому курсу, фиксируя чистую прибыль. Приглашаем заинтересованных инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству.
Тарифные планы:
+6% за 24 часа, вклад от 100 RUB
58% ежедневно, в течении 2 дней, вклад от 500 RUB
44% ежедневно, в течении 3 дней, вклад от 1000 RUB
38% ежедневно, в течении 4 дней, вклад от 3000 RUB
Подробности и особенности проекта:
-Платежные системы: Payeer, PerfectMoney, QIWI
-Минимальный вклад: 100р.
-Партнерская программа: - 7%
-Выплаты: Инстант
-Скрипт: Самопис
-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
-Данные Whois:
Registrar NAMESILO, LLC
Dates Created on 2017-02-03 - Expires on 2018-02-03
IP Address 104.28.12.111 - 330 other sites hosted on this server
Name Server(s) MONA.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,819,598 domains)
ROCKY.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,819,598 domains)