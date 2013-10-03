Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Trust-team - trust-team.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:21
#1
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 2,531
Благодарностей: 1,008
КП: 0.158
Trust-team - trust-team.net
Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 13.02.2017

Языки: RU


Trust-team




Описание:

Цитата:
Обменные пункты электронных валют — это неотъемлемая часть глобальной финансовой системы в Интернете. Благодаря обменным пунктам мы можем с легкостью и в любое время обменять одну электронную валюту на другую. Также, благодаря обменным пунктам, мы можем покупать или продавать электронную валюту за наличный или безналичный расчет. Обменные пункты позволяют нам расплачиваться на сайтах, совершая покупки или оплачивать различные услуги в Интернете.

Мало кто знает, что на обменных пунктах электронных валют можно зарабатывать. Но для получения ощутимого дохода, необходимо закупать большие объемы валют. Это может позволить себе не каждый.

Цель нашего проекта — привлечение инвестиций для возможности оперировать большими объемами электронных валют, которые мы закупаем по одному курсу, а через некоторое время, продаем по другому курсу, фиксируя чистую прибыль. Приглашаем заинтересованных инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству.
Тарифные планы:




+6% за 24 часа, вклад от 100 RUB

58% ежедневно, в течении 2 дней, вклад от 500 RUB

44% ежедневно, в течении 3 дней, вклад от 1000 RUB

38% ежедневно, в течении 4 дней, вклад от 3000 RUB


Подробности и особенности проекта:


-Платежные системы: Payeer, PerfectMoney, QIWI

-Минимальный вклад: 100р.

-Партнерская программа: - 7%

-Выплаты: Инстант

-Скрипт: Самопис

-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

-Данные Whois:

Registrar NAMESILO, LLC

Dates Created on 2017-02-03 - Expires on 2018-02-03

IP Address 104.28.12.111 - 330 other sites hosted on this server

Name Server(s) MONA.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,819,598 domains)
ROCKY.NS.CLOUDFLARE.COM (has 1,819,598 domains)


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-Мой вклад:
Цитата:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U726....->U13583004. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 12:37 14.02.17. Batch: 164297742.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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fora4ka на форуме  
Старый Сегодня, 16:30
#2
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 3,384
Благодарностей: 3,327
КП: 0.009
Re: Trust-team - trust-team.net
Старый добрый знакомый .
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Сергей Горин вне форума  
Старый Сегодня, 16:35
#3
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,635
Благодарностей: 773
КП: 0.458
Re: Trust-team - trust-team.net
Цитата:
Сообщение от Сергей Горин Посмотреть сообщение
Старый добрый знакомый .
Забыли добавить шлак, я добавил
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