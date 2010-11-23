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Шестичасовой рабочий день выгоднее для работодателя



Ученые из Швеции путем проведения многочисленных исследований установили, что 6-часовой рабочий день для работодателей выгоден в экономическом плане, чем если их работники будут трудиться каждый день, как обычно, по 8 часов. Если работать по 6 часов каждый день, то усталость у человека будет накапливаться более медленнее, а кроме того такие работники меньше болеют, а значит работодатель сможет начать экономить на больничных листах, а также на медстраховке.



Сообщается, что результаты этих исследований горячо поддержал известный в России телеведущий и сторонник здорового образа жизни Геннадий Малахов. Он утверждает, что практически все люди могут работать в мобилизационном режиме где-то 2-3 часа подряд, а потом они теряют внимание и ошибаются. И особенно это часто наблюдается у нас в России во время нашей холодной, темной и долгой зимы - люди реально устают каждый день работать в таком изматывающем рабочем режиме и всё это в конечном счете сказывается на результатах работы сотрудника фирмы, да и вообщем в целом любого иного работника как физического так и умственного труда. Ну а прибыль работодателя из-за этого только падает, он реально недосчитывает своих денег, то есть это прямые убытки.



Да и вообще, считает Малахов, современному человеку нужно больше времени уделять семье, детям, близким, своим друзьям - если так будет, то это в итоге скажется на высокой производительности труда, эффективность работника только вырастет, а значит он принесет организации в которой он трудится больше денег - здесь он видит прямую взаимосвязь. Поэтому 3 часа до обеда и 3 часа после обеда - вот наилучший режим работы по его мнению и это если еще выполняемая работа нравится работнику, а то ведь зачастую бывает и наоборот.



Кроме того, он также коснулся проблемы роботизации (или еще автоматизации) многих наших производств и вспомнил, что в своё время нам обещали, что после проникновения в нашу жизнь роботов, у нас появится больше свободного времени. Однако пока такое не наблюдается и люди по-старинке всё также работают каждый день по 8 часов, хотя из-за внедрения автоматизированного оборудования, например, другие оказались не у дел. А оставшиеся так и вкалывают на работе как делали это они и раньше, в сменах по 8 часов, а иногда и больше. Всё это в корне неправильно считает он и не физиологично. Настало время реально сокращать рабочий день до предлагаемой учеными нормы в 6 рабочих часов. Жизнь человеку должна быть в радость - так считает Малахов. И главное, что и работодателю такое нововведение не должно быть в убыток.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58a2f3d451e5d Ученые из Швеции путем проведения многочисленных исследований установили, что 6-часовой рабочий день для работодателей выгоден в экономическом плане, чем если их работники будут трудиться каждый день, как обычно, по 8 часов. Если работать по 6 часов каждый день, то усталость у человека будет накапливаться более медленнее, а кроме того такие работники меньше болеют, а значит работодатель сможет начать экономить на больничных листах, а также на медстраховке.Сообщается, что результаты этих исследований горячо поддержал известный в России телеведущий и сторонник здорового образа жизни Геннадий Малахов. Он утверждает, что практически все люди могут работать в мобилизационном режиме где-то 2-3 часа подряд, а потом они теряют внимание и ошибаются. И особенно это часто наблюдается у нас в России во время нашей холодной, темной и долгой зимы - люди реально устают каждый день работать в таком изматывающем рабочем режиме и всё это в конечном счете сказывается на результатах работы сотрудника фирмы, да и вообщем в целом любого иного работника как физического так и умственного труда. Ну а прибыль работодателя из-за этого только падает, он реально недосчитывает своих денег, то есть это прямые убытки.Да и вообще, считает Малахов, современному человеку нужно больше времени уделять семье, детям, близким, своим друзьям - если так будет, то это в итоге скажется на высокой производительности труда, эффективность работника только вырастет, а значит он принесет организации в которой он трудится больше денег - здесь он видит прямую взаимосвязь. Поэтому 3 часа до обеда и 3 часа после обеда - вот наилучший режим работы по его мнению и это если еще выполняемая работа нравится работнику, а то ведь зачастую бывает и наоборот.Кроме того, он также коснулся проблемы роботизации (или еще автоматизации) многих наших производств и вспомнил, что в своё время нам обещали, что после проникновения в нашу жизнь роботов, у нас появится больше свободного времени. Однако пока такое не наблюдается и люди по-старинке всё также работают каждый день по 8 часов, хотя из-за внедрения автоматизированного оборудования, например, другие оказались не у дел. А оставшиеся так и вкалывают на работе как делали это они и раньше, в сменах по 8 часов, а иногда и больше. Всё это в корне неправильно считает он и не физиологично. Настало время реально сокращать рабочий день до предлагаемой учеными нормы в 6 рабочих часов. Жизнь человеку должна быть в радость - так считает Малахов. И главное, что и работодателю такое нововведение не должно быть в убыток.Специально для mmgp.ru

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