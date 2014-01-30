Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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goldeneggs.us - GOLDENEGGS

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:05
#1
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,635
Благодарностей: 773
КП: 0.458
goldeneggs.us - GOLDENEGGS
Добрый день. Представляю Вам экономическую игру с выводом денег GOLDENEGGS

Старт проекта 14.02.2017г.


О проекте:

Команда GOLDENEGGS.US рада официально начать этот большой и амбициозный проект.

Мы знаем о том, что вы ожидаете , и наша первая цель становится ясно: Достичь 1 год и создать сильное сообщество , чтобы расширить свой бизнес на новый уровень , и для этого нам нужно идти по пути растущей вместе, шаг за шагом.

Мы установили прибыль для наших аффилированных инвесторов в рамках устойчивой и четкой системы , чтобы заботиться о инвестиций.

Мы амбициозны в своих ожиданиях. Наша система изучается нашей группой экспертов , чтобы обеспечить постоянный доход от ваших инвестиций.

Поэтапно мы будем вводить новые функции и добавление новых преимуществ для тех , кто будет частью этой большой семьи.

Мы уверены , что мы будем расти больше , чем ожидалось , если мы делаем это вместе и , наконец , мы с гордостью сказать , добро пожаловать в семью GOLDENEGGS.US!

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Рынок яиц позволяет обменивать свои собранные яйца на реальные деньги.
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Дата: 14.02.2017 15:00:29 (UTC+3)
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