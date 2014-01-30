Добрый день. Представляю Вам экономическую игру с выводом денег GOLDENEGGS
Старт проекта 14.02.2017г.
О проекте:
Команда GOLDENEGGS.US рада официально начать этот большой и амбициозный проект.
Мы знаем о том, что вы ожидаете , и наша первая цель становится ясно: Достичь 1 год и создать сильное сообщество , чтобы расширить свой бизнес на новый уровень , и для этого нам нужно идти по пути растущей вместе, шаг за шагом.
Мы установили прибыль для наших аффилированных инвесторов в рамках устойчивой и четкой системы , чтобы заботиться о инвестиций.
Мы амбициозны в своих ожиданиях. Наша система изучается нашей группой экспертов , чтобы обеспечить постоянный доход от ваших инвестиций.
Поэтапно мы будем вводить новые функции и добавление новых преимуществ для тех , кто будет частью этой большой семьи.
Мы уверены , что мы будем расти больше , чем ожидалось , если мы делаем это вместе и , наконец , мы с гордостью сказать , добро пожаловать в семью GOLDENEGGS.US!
ГОЛУБКА
7 яиц каждые 60 минут
Стоимость: 100 золотых
ПЕРЕПЕЛ
70 яиц каждые 60 минут
Стоимость: 1000 золотых
КУРИЦА
370 яиц каждые 60 минут
Стоимость: 5000 золотых
ЦЕСАРКА
1920 яиц каждые 60 минут
Стоимость: 25 000 золотых
Рынок яиц позволяет обменивать свои собранные яйца на реальные деньги.
65% золота идут на Ваш баланс реинвестирования и 35% идут на вывод!
Курс обмена: 1USD <==> 3,300 Gold
Минимальная сумма вклада: 0.10 USD
Реферальная программа: 10% от пополнения Ваших рефералов
Платежная система: PAYEER, USD
Тип выплат: инстант
Сайт на английском языке.
Завести птичник
Мой вклад в курятник:
Дата: 14.02.2017 15:00:29 (UTC+3)
Дата оплаты: 14.02.2017 15:01:52 (UTC+3)
Получатель платежа: GoldenEggs.us / GoldenEggs.us
Товар: goldeneggs.us - USER cerega319
Счет к оплате: 246
Счет в Payeer: 38061403
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 5.05 USD
Рефбек от меня 50%, т.е. 5% от Вашего депозита