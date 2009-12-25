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Биткойн и солнечная энергетика растут синхронно

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Биткойн и солнечная энергетика растут синхронно

Экспоненциальный рост отрасли солнечной энергетики привел к росту рабочих мест в ней на 25 процентов по сравнению с 2015 годом, по сообщению Solar Foundation. Одновременно с этим Биткойн становится все более неотъемлемым элементом солнечной энергетики.

Рост солнечной энергетики действительно впечатляет. Падение затрат на установку является одним из основных факторов, способствующих буму использования солнечной энергии.

Биткойн и солнечная энергетика все чаще переплетаются между собой. Например, на биткойны можно купить солнечные панели. Компании Gogreensolar, AM Solar и Spendabit предлагают полные комплекты панелей солнечных батарей и принимают биткойн в качестве оплаты.

Кроме того, многие эксперты полагают, технология Биткойн может помочь решить основные проблемы энергетической промышленности, в частности, распределения и торговли.

Лоран Шмитт, разработчик стратегии Smart Grid для проекта Grid Solutions компании GE, говорит:

“Проблема слишком большого количества возобновляемых источников энергии в энергосистеме может быть решена с помощью блокчейн-технологии, чаще всего ассоциируемой с Биткойном. Блокчейн внесет прозрачность в торговлю возобновляемых источников энергии друг с другом для домашних хозяйств и предприятий”.

В связи с этим австралийский стартап Power Ledger объявил 1 декабря 2016 года о запуске первого в Австралии рынка торговли электроэнергией на базе блокчейна. Этот рынок способствует продаже излишков возобновляемой энергии, произведенной при реализации жилых и коммерческих проектов, связанных с существующими распределительными электрическими сетями, или в пределах микросетей.

“Power Ledger дает возможность потребителям самим управлять экономией энергии, сохраняя при этом ценность существующих распределительных сетей”, – утверждает сайт компании.

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Метки
биткоин, рынке, стартап, технология биткоин, энергия
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