Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Spectrum Bot - spectrum-bot.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:42
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,465
Благодарностей: 5,706
КП: 0.118

награды Волшебный горшочек 
Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Привет Форумчане, Друзья! Представляю свежий среднепроцентный проект на платформе Телеграм.



я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 13.02.2017


Регистрация в проектЕ!!!


О Проекте!

Цитата:
Spectrum – инновационная площадка для обеспечения высокодоходных инвестиций в торговлю криптовалютами. Современное оборудование, профессиональные трейдеры, круглосуточная торговля и своевременное исполнение инвестиционных планов с реальными гарантиями выплат.
Ежечасное обновление баланса – Торговля ведётся по дифференцированной системе в круглосуточном режиме, поэтому вы сможете всегда следить за вашими доходами.
Работа с ведущими платёжными системами – Выбирайте наиболее удобный для вас вариант валюты депозита и платёжную систему для получения выплат.
Индивидуальные тарифные планы – Вы сами можете выбрать наиболее удобный для вас график выплат и размер стартового депозита.

Маркетинг Проекта!


Цитата:
SPECTRUM BEGINNER
Прибыль в день - 3.3%
Срок депозита - 60 дней
Min / Max - 10$ / 3000$
Депозит включен в выплаты

SPECTRUM ADVANCED
Прибыль в день - 4.4%
Срок депозита - 60 дней
Min / Max - 3001$ / 6000$
Депозит включен в выплаты

SPECTRUM PROFESSIONAL
Прибыль в день - 7.70%
Срок депозита - 60 дней
Min / Max - 6001$ / ~
Депозит включен в выплаты

Регламент Выплат!

Инстант!


Поддержка!

Телеграм контакт: @SpectrumSupport ,
E-mail??:
support@spectrum-bot.com, Новостной Канал Spectrum


Реферальная программа!

9%


Минимальный Вывод!

0.33$, 1$ для BTC

Минимальный Вклад!

10$


Платёжные Системы!


PM, Bitcoin, AdvCash

Языковые Версии!

русская и английская.


Технические Характеристики
Уникальный скрипт

Registrar NAMESILO, LLC

Dates Created on 2017-02-01 - Expires on 2018-02-01
Name Server(s) NS1.GUARD-HOST.NET (has 120 domains)
NS2.GUARD-HOST.NET (has 120 domains)

IP Address 5.196.135.251 - 5 other sites hosted on this server
IP Location France - Nord-pas-de-calais - Roubaix - Ovh Sas




Регистрация в проектЕ!!!


Мой Депозит!

Цитата:
Date : 02/14/2017 11:58
From/To Account : U134923**
Amount : -150.00
Currency : USD
Batch : 164293380
Memo : Shopping Cart Payment.
Hash : 1720db421d70b145edf0beca8bb09a14
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 16:00
#2
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 318
Благодарностей: 22
КП: 0.003
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Своеобразный дизайн...Паера как я понял нет?
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gmoneypro на форуме  
Старый Сегодня, 16:09
#3
Интересующийся
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 61
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Телега, сразу мимо!
Сколько их уже было, а тут даже сайт не сделали...
С пару тысячами соскамится нефиг делать.
__________________
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BolshojKush вне форума  
Старый Сегодня, 16:12
#4
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,635
Благодарностей: 773
КП: 0.458
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Боты атакуют во всех разделах, походу восстание машин начинается
__________________
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cerega319 на форуме  
Старый Сегодня, 16:13
#5
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,009
Благодарностей: 2,836
КП: 0.407

награды Волшебный горшочек 
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Цитата:
Сообщение от BolshojKush Посмотреть сообщение
Телега, сразу мимо!
Это админы нерадивые, что телеге репутацию испортили, а так даже в том же плане досса уже намного безопаснее
__________________
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dimkaoinvest на форуме  
Старый Сегодня, 16:16
#6
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,727
Благодарностей: 4,488
КП: 0.005
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
то лара теперь маркетинг элизиума покоя не дает
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HDS на форуме  
Старый Сегодня, 16:54
#7
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,465
Благодарностей: 5,706
КП: 0.118

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Цитата:
Сообщение от dimkaoinvest Посмотреть сообщение
а так даже в том же плане досса уже намного безопаснее
тут согласен

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от BolshojKush Посмотреть сообщение
а тут даже сайт не сделали...
сайт есть
__________________
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
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