Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Сегодня, 17:06
Сегодня, 15:42
#
1
Топ Мастер
Имя:
Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,465
Благодарностей: 5,706
награды
Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Привет Форумчане, Друзья!
Представляю свежий среднепроцентный проект на платформе Телеграм.
я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 13.02.2017
Регистрация в проектЕ!!!
О Проекте!
Цитата:
– инновационная площадка для обеспечения высокодоходных инвестиций в торговлю криптовалютами. Современное оборудование, профессиональные трейдеры, круглосуточная торговля и своевременное исполнение инвестиционных планов с реальными гарантиями выплат. Spectrum
Ежечасное обновление баланса – Торговля ведётся по дифференцированной системе в круглосуточном режиме, поэтому вы сможете всегда следить за вашими доходами.
Работа с ведущими платёжными системами – Выбирайте наиболее удобный для вас вариант валюты депозита и платёжную систему для получения выплат.
Индивидуальные тарифные планы – Вы сами можете выбрать наиболее удобный для вас график выплат и размер стартового депозита.
Маркетинг Проекта!
Цитата:
SPECTRUM BEGINNER
Прибыль в день - 3.3%
Срок депозита - 60 дней
Min / Max - 10$ / 3000$
Депозит включен в выплаты
SPECTRUM ADVANCED
Прибыль в день - 4.4%
Срок депозита - 60 дней
Min / Max - 3001$ / 6000$
Депозит включен в выплаты
SPECTRUM PROFESSIONAL
Прибыль в день - 7.70%
Срок депозита - 60 дней
Min / Max - 6001$ / ~
Депозит включен в выплаты
Регламент Выплат!
Инстант!
Поддержка!
Реферальная программа!
9%
Минимальный Вывод!
0.33$, 1$ для BTC
Минимальный Вклад!
10$
Платёжные Системы!
PM
,
Bitcoin
,
Adv Cash
Языковые Версии!
русская и английская.
Технические Характеристики
Уникальный
скрипт
Registrar
NAMESILO, LLC
Dates Created on 2017-02-01 - Expires on 2018-02-01
Name Server(s) NS1.
GUARD-HOST.NET
(has 120 domains)
NS2.GUARD-HOST.NET (has 120 domains)
IP Address 5.196.135.251 - 5 other sites hosted on this server
IP Location France - Nord-pas-de-calais - Roubaix - Ovh Sas
Регистрация в проектЕ!!!
Мой Депозит!
Цитата:
Date : 02/14/2017 11:58
From/To Account : U134923**
Amount : -150.00
Currency : USD
Batch : 164293380
Memo : Shopping Cart Payment.
Hash : 1720db421d70b145edf0beca8bb09a14
Сегодня, 16:00
#
2
Любитель
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 318
Благодарностей: 22
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Своеобразный дизайн...Паера как я понял нет?
Сегодня, 16:09
#
3
Интересующийся
Имя:
Антон
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 61
Благодарностей: 3
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Телега, сразу мимо!
Сколько их уже было, а тут даже сайт не сделали...
С пару тысячами соскамится нефиг делать.
Сегодня, 16:12
#
4
Мастер
Имя:
Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,635
Благодарностей: 773
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Боты атакуют во всех разделах
, походу восстание машин начинается
Сегодня, 16:13
#
5
Топ Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,009
Благодарностей: 2,836
награды
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Цитата:
Сообщение от
BolshojKush
Телега, сразу мимо!
Это админы нерадивые, что телеге репутацию испортили, а так даже в том же плане досса уже намного безопаснее
Сегодня, 16:16
#
6
Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,727
Благодарностей: 4,488
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
то лара теперь маркетинг элизиума покоя не дает
Сегодня, 16:54
#
7
Топ Мастер
Имя:
Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,465
Благодарностей: 5,706
награды
Re: Spectrum Bot - spectrum-bot.com
Цитата:
Сообщение от
dimkaoinvest
а так даже в том же плане досса уже намного безопаснее
тут согласен
добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от
BolshojKush
а тут даже сайт не сделали...
сайт есть
Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в
16:59.
Причина: Добавлено сообщение
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Сегодня, 17:06