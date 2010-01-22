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Заемщики отдохнули от коллекторов - банки не досчитались возврата кредитов

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Заемщики отдохнули от коллекторов - банки не досчитались возврата кредитов


Надежды профессиональных взыскателей на декабрьские погашения кредитов не оправдались.

Накануне вступления в силу закона «О коллекторской деятельности» резко снизилась активность физлиц по погашению кредитов. В декабре прошлого года только половина заемщиков решила расплатиться по долгам. Это самый низкий показатель с начала кризиса, говорится в исследовании коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн». Россияне решили, что закон кардинально изменит работу профессиональных взыскателей, и поэтому с возвратом кредитов можно не спешить.

Традиционно в декабре население активно гасит кредиты, стремясь начать новый год без долгов. В 2014 и 2015 годах 70% заемщиков — или 4 млн человек — так или иначе старались расплатиться, следует из расчетов «Секвойи». Граждане, которые не могли своевременно погасить долг, по крайней мере пытались договориться с коллекторами об изменении графика платежей.

Однако в прошлом году эта тенденция была сломлена. В последнем месяце 2016 года доля активных заемщиков резко сократилась — до 50%, или до 3,6 млн человек. По словам члена совета директоров «Секвойи» Елены Докучаевой, неплательщики объясняли свое поведение тем, что с 1 января 2017 года в силу вступает закон, регулирующий коллекторский рынок. Значит, долги можно не отдавать, решили заемщики.

— Под конец года коллекторы традиционно собирали максимальные объемы задолженности, — отметила Елена Докучаева. — В декабре 2014 года взыскатели вернули на 35% больше долгов, чем в ноябре того же года. В декабре 2015 года — на 52%, чем месяцем ранее. А в последнем месяце прошлого года — всего на 10% больше, чем в ноябре 2016-го.

Заемщики используют разные аргументы, чтобы не платить по кредитам. Например, клиенты игнорируют коллекторов, которых нет в реестре Федеральной службы судебных приставов. Также граждане подают иски о самобанкротстве и используют этот аргумент, чтобы не вносить платежи по ссудам до решения суда. Теперь причиной не платить стал и запуск нового закона о коллекторах.

Директор «ЦЗ Инвест» Владислав Лысенко отмечает, что больше всего на новый закон уповали заемщики, накопившие большие долги. По наблюдениям эксперта, самые сильные антиколлекторские настроения наблюдались в Кемерово, Новосибирске и Перми — в этих регионах уровень просрочки значительно выше среднего.

— Человеческая психология устроена так, что заемщики сначала предпочитают дождаться каких-либо изменений в порядке взыскания долгов, а потом уже платить по кредитам, — констатирует гендиректор компании ЮВС Сергей Шпетер. — Граждане становятся всё более подкованными и не упускают возможности отсрочить погашение долга.

В целом такое финансовое поведение неправильно, предупреждают эксперты. Пока затягивается погашение кредита, растет размер пеней и штрафов по нему. В результате заемщикам становится еще сложнее — кредитная нагрузка растет. В то же время, по словам Сергея Шпетера, клиенты, которые не отказываются от контакта с коллекторами, могли бы договориться о реструктуризации ссуды: увеличить срок кредита и уменьшить размер ежемесячных платежей по нему.

Впрочем, граждане быстро сориентировались. Уже в январе они исправили свое финансовое поведение, осознав, что новые правила игры на коллекторском рынке не освобождают от возврата кредитных долгов. По словам Елены Докучаевой, коллекторы разъясняли заемщикам положения профильного закона, который запрещает при взыскании долгов применять физическую силу, угрозы, наносить вред имуществу и здоровью должника, а также устанавливает ограничения на общение с заемщиками. Также взыскатели продолжали вести диалог с клиентами, пытаясь вернуть их в график платежей.

— В январе 2017 года коллекторы вернули на 60% больше долгов, чем в декабре 2016 года, — утверждает Елена Докучаева.

По словам гендиректора аналитического центра НАФИ Гузели Имаевой, многим заемщикам нужна особая мотивация, чтобы не задерживать возврат долга. Например, разговор с коллектором. По данным НАФИ, 22% трудоспособного населения до сих пор считает, что задержка платежа по кредиту не страшна, а 37% уверены, что кредит можно не возвращать, если есть веские обстоятельства: потеря работы, болезнь, развод, переезд.

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Последний раз редактировалось Ratatara; Сегодня в 15:44.
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