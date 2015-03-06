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К ЧМ-2018 Центробанк выпустит пластиковую сторублевую купюру

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К ЧМ-2018 Центробанк выпустит пластиковую сторублевую купюру
К ЧМ-2018 Центробанк выпустит пластиковую сторублевую купюру

Банк России специально к чемпионату мира по футболу 2018 года выпустит пластиковую купюру номиналом 100 рублей. Об этом со ссылкой на первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского сообщает «Прайм».

«То, что памятная банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, — это стопроцентно», — заявил Лунтовский. Он также добавил, что выпуск памятной купюры запланирован на начало 2018 года.

Ранее ЦБ выпускал памятные сторублевые банкноты к Олимпийским играм в Сочи и к присоединению Крыма, однако обе они были бумажными.

ЧМ по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля состоятся в 11 городах — Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

источник - daily.afisha.ru
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