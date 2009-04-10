|
Re: Первый в мире летающий автомобиль поступил в продажу
Собственно, сама новость -
В Нидерландах в продажу поступил первый в мире серийный летающий автомобиль. Модель под названием PAL-V Libertу обойдется в сумму от 499 тыс. евро. Автомобиль будет выпущен тиражом в 90 экземпляров, а первые экземпляры клиенты получат не раньше 2018 года, сообщает Autocar.
Стоимость модели Pioneer составит от 600 тыс. долларов: в пакет входят курс тренировки, электронная панель приборов, доступная в режиме полета, и другие возможности.
PAL-V Libertу оснащается двумя двигателями: один служит для езды по дорогам общего пользования, а другой – для полетов. Процесс превращения автомобиля в летательный аппарат занимает, по оценкам производителя, от пяти до десяти минут. Мачта с пропеллером разворачивается автоматически, но при этом водитель должен самостоятельно выдвинуть хвостовую часть и лопасти основного винта.
Для того чтобы взлететь, транспортному средству понадобится площадка размером 200 на 200 метров. PAL-V Libertу с 200-сильным мотором может набрать максимальную высоту в 3500 м и развить скорость до 180 км в час. Без дозаправки новинка способна пролететь не более 500 километров.
На земле PAL-V Libertу приводится в движение при помощи мотора мощностью 100 лошадиных сил. Максимальная скорость заявлена на отметке в 160 км/ч, а первую «сотню» модель набирает за девять секунд.
источник - autonews.ru
__________________
Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
Последний раз редактировалось tanrad; Сегодня в 15:36.