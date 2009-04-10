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Первый в мире летающий автомобиль поступил в продажу

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Старый Сегодня, 15:28
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
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Первый в мире летающий автомобиль поступил в продажу

Все это великолепно, но не стоило бы сначала прописать какие-то правила?
Не будут ли богатые мажоры врезаться во все, что раньше было безопасным, мешать друг другу в воздухе и рвать электропровода?

Как-то с трудом представляю себе массовое использование такого устройства.
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Последний раз редактировалось tanrad; Сегодня в 15:32.
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Старый Сегодня, 15:31
#2
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,848
Благодарностей: 3,516
Записей в FX-блоге: 444
Подписок: 41

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Первый в мире летающий автомобиль поступил в продажу
Собственно, сама новость -

В Нидерландах в продажу поступил первый в мире серийный летающий автомобиль. Модель под названием PAL-V Libertу обойдется в сумму от 499 тыс. евро. Автомобиль будет выпущен тиражом в 90 экземпляров, а первые экземпляры клиенты получат не раньше 2018 года, сообщает Autocar.

Стоимость модели Pioneer составит от 600 тыс. долларов: в пакет входят курс тренировки, электронная панель приборов, доступная в режиме полета, и другие возможности.

PAL-V Libertу оснащается двумя двигателями: один служит для езды по дорогам общего пользования, а другой – для полетов. Процесс превращения автомобиля в летательный аппарат занимает, по оценкам производителя, от пяти до десяти минут. Мачта с пропеллером разворачивается автоматически, но при этом водитель должен самостоятельно выдвинуть хвостовую часть и лопасти основного винта.

Для того чтобы взлететь, транспортному средству понадобится площадка размером 200 на 200 метров. PAL-V Libertу с 200-сильным мотором может набрать максимальную высоту в 3500 м и развить скорость до 180 км в час. Без дозаправки новинка способна пролететь не более 500 километров.

На земле PAL-V Libertу приводится в движение при помощи мотора мощностью 100 лошадиных сил. Максимальная скорость заявлена на отметке в 160 км/ч, а первую «сотню» модель набирает за девять секунд.

источник - autonews.ru
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Последний раз редактировалось tanrad; Сегодня в 15:36.
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