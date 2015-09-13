Биткоин стирает географические границы, благодаря чему его популярность растет в онлайн-гемблинге. При этом отсутствие законодательных определений цифровой валюты не влияет на безопасность пользовательских кошельков. Об этом Алекс Судадзе (Alex Sudadze), основатель Bitcoin Embassy Georgia, рассказал пресс-службе Georgia Gaming Congress 2017.
Алекс, какие задачи решает биткоин в онлайн-гемблинге? Кому он выгоден?
Первым делом хотелось бы отметить стремительный рост популярности онлайн-кошельков. Это быстрый и надежный инструмент перечисления денежных средств, к тому же без географического ограничения. Интернет-сервис используется как частными лицами, так и малыми и средними организациями, что очень удобно в плане доверия и оплаты за транзакцию (Fee per transaction). Такой тип пополнения счетов уже не первый год применяется онлайн-казино и тотализаторами.
А теперь представьте себе, насколько это интересно, если вам предложат пополнение баланса в казино с помощью международной валюты, которая квотируется в сотни раз дороже любой фиатной (на сегодня 1 Bitcoin = около USD 900), не подвластна инфляции и, главное, не подделывается. В итоге онлайн казино получает средства от своих потребителей быстро, надежно, без надобности конвертировать (часто в online, игроки со всего мира). И, главное, уверен, что перечисление проходит по системе блокчейн (для каждой валюты она своя), где получатель может прозрачно видеть свои транзакции.
О том, кому выгоден биткоин. Конечно, обе стороны в выигрыше – потребитель и онлайн-казино, – то есть как отправитель, так и получатель.Схема выглядит так: клиент (ввод на депозит) àказино (быстро получает на баланс клиента) à клиент (вывод выигранных средств с баланса казино).
Преимущества налицо: быстро, надежно, анонимно и не нужно обменивать валюты.
Законодательства большинства стран не определяют и не регулируют биткоин. Значит ли это, что в случае мошеннических действий со стороны онлайн-казино игрок может потерять свои биткоины и его права никак не будут защищены?
К сожалению, во многих странах пока нет на этот счет никаких определений в законах или же законопроекты находятся только на стадии разработки. Хотя это никак не влияет на безопасность кошелька. Данный недочет может отрицательно сказаться только на налогообложении, и в большинстве стран служба по сбору налогов уже работает над данной проблемой.
Что касается ущерба для игрока: если в казино кто-то узнает номер его Bitcoin-счета, им все равно невозможно управлять без сложного пароля и специальной аутентификации (защита всемирного блокчейна). А если мошенники взломают базу данных самого дата-центра казино (что и без криптовалют имеет шансы произойти в реальности), то они смогут забрать только ту сумму, которая управляется центральной системой администрации казино. В случае умного распределения суммы администратором по своим Bitcoin-адресам всех криптовалютных денег мошенникам остается минимальный шанс оперировать исключительно внутренними средствами казино, так называемыми фишками, которые имеют ценность только внутри системы игорного заведения.
Насколько расширяется аудитория онлайн-казино, если оно начинает принимать биткоины?
Как я уже сказал, в случае c криптовалютой (в основном используются Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin, Zcash) стираются географические границы, – и компании получают безмерные возможности. Нужно правильно ставить цели отделу маркетинга и включать фантазию на новом уровне. Привлечение новых международных клиентов и информирование уже существующих о новых видах взаиморасчетов – отличные предпосылки для огромного роста объемов.
Скажите, на кого рассчитан онлайн-гемблинг, принимающий Bitcoin?
Во-первых, конечно, на технически продвинутых игроков, хотя сама система по обмену Bitcoin (благодаря посредникам-мерчантам) стала настолько интуитивно понятной, что все больше людей овладевают навыками управления криптовалютными кошельками. Могу заверить, что это не труднее, чем создать Google-аккаунт и написать mail. Тенденция последних лет демонстрирует рост онлайн-казино и международных тотализаторов, которые начали принимать криптовалюты, в основном Bitcoin. Главная проблема в последние годы – высокая волатильность цены биткоина в мире, хотя кратковременное хранение средств в этой валюте не слишком влияет на сумму выигрыша. Цена BTC 1 по отношению к другим валютам устойчиво растет, и многие финансисты дают весьма оптимистические оценки на конец 2017, то же было и в начале 2015-2016 годов могу с уверенностью сказать, что в основном прогнозы оправдались.
О чем планируете рассказать на Georgia Gaming Congress?
С Вашего позволения, не раскрою все карты, но скажу, что будут показаны очень интересные факты: как удачные, так и с негативным оттенком. Обсудим систему безопасности в плане недобросовестных потребителей и пути борьбы с ними. Для начинающих специалистов предоставим базовые знания и пути саморазвития в данном направлении. Покажем на деле, как за день можно переключиться или добавить систему криптовалют. В конце презентации состоится викторина на миллион: кто сможет ответить на наибольшее количество вопросов – получит миллион в криптовалюте.
Источник: newsofgambling.com