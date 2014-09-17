Ученик Weibo превзошел учителя Twitter

Китайцы во всем стремятся быть первыми. Во многом это им удается. К примеру, невероятно популярный в Поднебесной сервис микроблогов Weibo в финансовом плане стал значимее, нежели его американский аналог – Twitter.
В настоящий момент рыночная капитализация китайского портала, если верить Bloomberg, оценивается в 11,3 млрд. долларов США. В то же самое время стоимость Твиттера (на фоне недавней провальной финотчетности) опустилась до 11,1 млрд. условных единиц. Подобный расклад сил в пользу Weibo зафиксирован впервые в истории.
Кто-то скажет: ну и что с того? Подумаешь, какой-то там Weibo… Какая разница, сколько он стоит?! Быть может, разницы и нет вовсе, зато есть один маленький нюанс. В свое время (еще в 2009 году) эта китайская социальная сеть задумывалась и запускалась в Интернете как очевидный клон американского микроблогового сервиса. Только и всего.
И вот теперь увядающий учитель дышит в спину многообещающему ученику. Занятно, что ни говорите!
Источник: www.cy-pr.com