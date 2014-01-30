Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Eqniax - eqniax.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 14:40
#1
Первый Банк-Монитор
Премиум
 
Аватар FairMonitor
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 1,254
Благодарностей: 819
КП: 0.005
Eqniax - eqniax.com
Я не Админ/Владелец проекта

Eqniax

Старт проекта: 14.02.2017

О проекте:
Цитата:
● Вывод – мгновенно (мин $0.01)
● Защищенность – полная
● Комиссии – нет
● 1,2% в сутки
● 10% от заработка поощрение партнеров
● Количество вкладов – не более $100
● Выходные – нет
● Сроки приумножения – отсутствуют любые ограничения
Инвестиционный план: 1,2% в сутки (вывести депозит можно в любое время, после 24 часов)

Выплаты: инстант

Принимает: PerfectMoney

Посмотреть / Зарегистрироваться

Депозит (листинг)

Цитата:
02.14.17 10:38 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U13502900 from U6404040. Batch: 164282634. Memo: Shopping Cart Payment.

02.14.17 10:37 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U13502900 from U6404040. Batch: 164282490. Memo: Shopping Cart Payment.
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Fairmonitor.com На сумму RCB мы начисляем 10% прибыли в месяц! СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ Наш Skype
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Последний раз редактировалось FairMonitor; Сегодня в 14:44.
FairMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 14:56
#2
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,632
Благодарностей: 773
КП: 0.458
Re: Eqniax - eqniax.com
Опять на телеге. Админам лень уже заморачиваться с дизом и прочими атрибутами
__________________
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cerega319 на форуме  
Старый Сегодня, 15:24
#3
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 2,211
Благодарностей: 1,395
КП: 0.057
Re: Eqniax - eqniax.com
Цитата:
Сообщение от cerega319 Посмотреть сообщение
Опять на телеге. Админам лень уже заморачиваться с дизом и прочими атрибутами
Это типа плавного развития, чтобы намекнуть инвесторам, что все у проекта еще впереди. Только вот платежка для плавного развития не подходящая, обычно начинают с Bitcoin.
__________________
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veranika55 на форуме  
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