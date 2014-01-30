Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Сегодня, 15:35
Сегодня, 14:40
#
1
Первый Банк-Монитор
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.03.2016
Сообщений: 1,254
Благодарностей: 819
Eqniax - eqniax.com
Я не Админ/Владелец проекта
Eqniax Старт проекта:
14.02.2017
О проекте:
Цитата:
● Вывод – мгновенно (мин $0.01)
● Защищенность – полная
● Комиссии – нет
● 1,2% в сутки
● 10% от заработка поощрение партнеров
● Количество вкладов – не более $100
● Выходные – нет
● Сроки приумножения – отсутствуют любые ограничения
Инвестиционный план:
1,2% в сутки (вывести депозит можно в любое время, после 24 часов)
Выплаты:
инстант
Принимает:
PerfectMoney
Посмотреть / Зарегистрироваться Депозит (листинг)
Цитата:
02.14.17 10:38 Account Transfer
-100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U13502900 from U6404040. Batch: 164282634. Memo: Shopping Cart Payment.
02.14.17 10:37 Account Transfer -100.00 Sent Payment: 100.00 USD to account U13502900 from U6404040. Batch: 164282490. Memo: Shopping Cart Payment.
Последний раз редактировалось FairMonitor; Сегодня в
14:44.
Сегодня, 14:56
#
2
Мастер
Имя:
Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,632
Благодарностей: 773
Re: Eqniax - eqniax.com
Опять на телеге. Админам лень уже заморачиваться с дизом и прочими атрибутами
Сегодня, 15:24
#
3
Профессионал
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 2,211
Благодарностей: 1,395
Re: Eqniax - eqniax.com
Цитата:
Сообщение от
cerega319
Опять на телеге. Админам лень уже заморачиваться с дизом и прочими атрибутами
Это типа плавного развития, чтобы намекнуть инвесторам, что все у проекта еще впереди. Только вот платежка для плавного развития не подходящая, обычно начинают с Bitcoin.
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Сегодня, 15:35