Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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HashPower Limited - hashpower.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:36
#1
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.01.2014
Сообщений: 1,692
Благодарностей: 1,812
КП: 0.010
HashPower Limited - hashpower.io
HashPower Limited - hashpower.io

Я не админ и админа не знаю.

Старт: 14.02.2017



Легенда
Цитата:
Добро пожаловать в мир высокотехнологичных и прибыльных инвестиций. Предлагаем вашему вниманию инвестиционную программу, целью которой является эффективная работа с клиентскими финансовыми активами в рамках сервиса доверительного управления, доступный заработок на рынках криптовалют для всех желающих, а также развитие процессов майнинга Bitcoin популярной компании из Великобритании. Интернациональная компания HashPower Limited имеет необходимый технический потенциал и успешно реализует новаторские идеи по оптимизации расходов и роста финансовой прибыли, что позволяет приносить доход в долгосрочной перспективе. Именно поэтому компания предлагает пожизненные начисления от 7% до 12% ежедневно, выгодные условия трехуровневой программы поощрений для партнеров и региональных представителей. Присоединяйтесь сегодня, наши возможности доступны и вам!
Планы:
7% Ежедневно навсегда
Мин.: 0.01 BTC
Макс.: 50 BTC

9% Ежедневно навсегда
Мин.: 50.00000001 BTC
Макс.: 350 BTC

12% Ежедневно навсегда
Мин.: 350.00000001 BTC
Макс.: НЕОГРАНИЧЕН

Скрипт - ГК (hashpower.io - Licensed)
Минимальная выплата - 0.0005 BTC
Тип выплат - инстант
Партнерская комиссия - 5% / 2% / 1%
Представительская комиссия - 10% / 2% / 1%
Принимает - BITCOIN
Языки: Английский, Русский, Китайский, Вьетнамский, Корейский


Мой деп: 0.09 BTC
hash c11d1c04524004af366c0ce76a51bd8a8e984c9f59736ee9d0 742bbeac282763

Регистрация
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niko21ru на форуме  
Старый Сегодня, 14:37
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,461
Благодарностей: 5,706
КП: 0.118

награды Волшебный горшочек 
Re: HashPower Limited - hashpower.io
подготовка хорошая, смотрю слово хеш популярно стало

добавлено через 7 минут
сайт под ключ. обилие роликов, языков, анимированный диз. Интересно где тс его нашёл
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
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Старый Сегодня, 15:04
#3
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 1,390
Благодарностей: 249
КП: 0.000
Re: HashPower Limited - hashpower.io
вопрос - битки через coinpayments ходят ?
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Старый Сегодня, 15:25
#4
Топ Мастер
 
Имя: Kozanostra
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 9,512
Благодарностей: 6,671
КП: 0.150

награды Волшебный горшочек 
Re: HashPower Limited - hashpower.io
очень даже ничего, проектик)
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