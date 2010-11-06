Путин подписал закон о штрафах за вовлечение в финансовые пирамиды
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым штрафы за привлечение денежных средств в «финансовые пирамиды», а также за распространение рекламы в СМИ и интернете с информацией о привлекательности таких финансовых схем составят от 5000 руб. до 1 млн руб.
Законопроект был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Советом Федерации 2 марта 2016 г.
Закон направлен на законодательное ограничение создания и функционирования так называемых «финансовых пирамид». С этой целью федеральный закон дополняет КоАП новой статьей 14.62 «Деятельность по привлечению денежных средств и/или иного имущества».
В соответствии с данной статьей организация либо осуществление лицом указанной деятельности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет административный штраф для граждан в сумме от 5000 до 50 000 руб., для должностных лиц - от 20 000 до 100 000 руб., а для юридических лиц - от 500 000 до 1 млн руб. Такие же штрафы предусмотрены за публичное распространение информации о привлекательности участия в «финансовых пирамидах», совершенное в том числе через СМИ и интернет.
Re: Путин подписал закон о штрафах за вовлечение в финансовые пирамиды
ну так перед тем как выписать такой штраф, надо сначала им доказать, что рекламировал пирамиду. Как тут быть?!
Например работает форекс контора, соответственно привлекает в паммы средства и люди реф.ссылки рекламируют. Работает конторка пару лет и потом бац, оказалась пирамидкой, ну или просто из-за убытка в один момент , стали по принципу пирамиды мутить