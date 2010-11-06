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Путин подписал закон о штрафах за вовлечение в финансовые пирамиды

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Старый Сегодня, 14:33
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,407
Благодарностей: 781
КП: 0.268
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение в финансовые пирамиды
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым штрафы за привлечение денежных средств в «финансовые пирамиды», а также за распространение рекламы в СМИ и интернете с информацией о привлекательности таких финансовых схем составят от 5000 руб. до 1 млн руб.
Законопроект был принят Госдумой 19 февраля и одобрен Советом Федерации 2 марта 2016 г.
Закон направлен на законодательное ограничение создания и функционирования так называемых «финансовых пирамид». С этой целью федеральный закон дополняет КоАП новой статьей 14.62 «Деятельность по привлечению денежных средств и/или иного имущества».
В соответствии с данной статьей организация либо осуществление лицом указанной деятельности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет административный штраф для граждан в сумме от 5000 до 50 000 руб., для должностных лиц - от 20 000 до 100 000 руб., а для юридических лиц - от 500 000 до 1 млн руб. Такие же штрафы предусмотрены за публичное распространение информации о привлекательности участия в «финансовых пирамидах», совершенное в том числе через СМИ и интернет.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
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Старый Сегодня, 14:51
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.11.2010
Сообщений: 5,086
Благодарностей: 4,752
КП: 0.028
Re: Путин подписал закон о штрафах за вовлечение в финансовые пирамиды
форум можно закрывать-без пирамидок загнется.
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Старый Сегодня, 15:16
#3
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,995
Благодарностей: 595
КП: 0.136
Re: Путин подписал закон о штрафах за вовлечение в финансовые пирамиды
А за "сарафанное радио" тоже депутаты штрафы скоро придумают?
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Старый Сегодня, 15:28
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.11.2014
Сообщений: 433
Благодарностей: 91
КП: 0.200
Re: Путин подписал закон о штрафах за вовлечение в финансовые пирамиды
ну так перед тем как выписать такой штраф, надо сначала им доказать, что рекламировал пирамиду. Как тут быть?!
Например работает форекс контора, соответственно привлекает в паммы средства и люди реф.ссылки рекламируют. Работает конторка пару лет и потом бац, оказалась пирамидкой, ну или просто из-за убытка в один момент , стали по принципу пирамиды мутить
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