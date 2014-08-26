Cтартап Kudi помогает оплачивать счета в местах с затрудненным доступом в Интернет

В Нигерии зачастую непросто сделать денежный перевод или отправить деньги своим друзьям или просто своей семье. Однако стартап Куди (Kudi
) запущенный недавно в этой стране и поддержку которому оказывает венчурный фонд "Y Combinator" ставит своей целью сделать этот процесс как можно проще для населения этой страны, чтобы можно было оплачивать счета, и делать платежи друг для друга просто через обмен сообщениями в смартфоне. В принципе, сервис Куди является чат-ботом (chatbot), который устанавливается внутри мобильного приложения Facebook Messenger и также в Skype и который поможет вам перевести деньги, оплатить разговоры по вашему мобильному телефону, оплатить всякого рода счета и поддерживать пополнение ваших разнообразных аккаунтов.
Несмотря на то, что в Нигерии есть возможность в режиме онлайн оплатить счета скажем за то же кабельное ТВ или оплатить разговоры по сотовому телефону, но в то же время только 39% населения Нигерии имеют доступ к интернету: такие данные присутствуют в недавно опубликованном отчете за 2016 год американского Исследовательского центра Pew. Для сравнения, то более 80% населения США и 94% людей в Южной Корее имеют постоянный доступ в сеть интернет. И это значит, что многие люди в Нигерии должны постоянно куда-то ходить, что оплатить свои счета.
И поскольку платежный сервис Куди является частью бесплатного сервиса от Фейсбука "Free Basics", то данные передаваемые по нему (сам трафик) не стоят ничего для пользователя. Для того, чтобы отправить платеж кому-либо через Куди, пользователю будет нужно знать только номер телефона получателя.
В отличие от других сервисов занимающихся денежными переводами, людям пользующимся сервисом Куди не надо платить каких-либо комиссий при переводе денег на банковские счета. Однако, Куди за оплату счетов взимает плату за удобство пользования этим сервисом в размере 100 найра (это приблизительно 30 американских центов). На настоящий момент через Куди уже совершены транзакции на общую сумму в 15 000 долл. США и за несколько недель объем транзакций на этом сервисе вырос уже на 125%.
Стоит заметить, что Куди в Нигерии не является единственным стартапом, который старается решить проблему платежей в этой стране. Например, Паджа (Paga) - это возможно один из самых известных стартапов в стране, сочетающий в себе онлайн-платежи с компонентами работы в оффлайне. На сегодняшний день этот стартап уже привлёк 13 млн долл.США венчурного финансирования. Также в стране работает стартап КонгаПей (KongaPay) - это мобильное приложение для как оплаты счетов так и совершения покупок в интернете, а также для оплаты лично на месте с помощью смартфона. Но кажется стартап Куди хорошо осведомлен о своих конкурентах.
В интерьвью изданию TechCrunch, соучредитель сервиса Куди г-н Пелуми Аболуварин (Pelumi Aboluwarin) заявил следующее: "Ранее несколько платежных сервисов уже предлагали на этот рынок свои мобильные приложения, но потребители устали ставить каждый раз новое приложение, а затем обновлять их. И некоторые из них уже не в состоянии разгадать хитрые нюансы, которые идут с каждым новым обновлением мобильного приложения и скорее они так и будут использовать его без обновления. С другой стороны пересылка сообщений друг другу является наиболее привлекательным интерфейсом так как люди пользуются этим уже поколения в поколение. Вот поэтому любому понятно, что совершение платежей с помощью обмена сообщениями из СМС и простого чат приложения и станут в конечном итоге самыми востребованными приложениями на континенте.
Сообщается, что после того как Куди завершит своё участие в программах венчурного фонда "Y Combinator", то у сервиса есть планы привлечь дополнительное финансирование, чтобы расшириться на такие страны как Кения и Гана.
Перевод специально для mmgp.ru источник
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