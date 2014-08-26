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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,995 Благодарностей: 595 КП: 0.136

Cтартап Kudi помогает оплачивать счета в местах с затрудненным доступом в Интернет



В Нигерии зачастую непросто сделать денежный перевод или отправить деньги своим друзьям или просто своей семье. Однако стартап Куди (Kudi) запущенный недавно в этой стране и поддержку которому оказывает венчурный фонд "Y Combinator" ставит своей целью сделать этот процесс как можно проще для населения этой страны, чтобы можно было оплачивать счета, и делать платежи друг для друга просто через обмен сообщениями в смартфоне. В принципе, сервис Куди является чат-ботом (chatbot), который устанавливается внутри мобильного приложения Facebook Messenger и также в Skype и который поможет вам перевести деньги, оплатить разговоры по вашему мобильному телефону, оплатить всякого рода счета и поддерживать пополнение ваших разнообразных аккаунтов.



Несмотря на то, что в Нигерии есть возможность в режиме онлайн оплатить счета скажем за то же кабельное ТВ или оплатить разговоры по сотовому телефону, но в то же время только 39% населения Нигерии имеют доступ к интернету: такие данные присутствуют в недавно опубликованном отчете за 2016 год американского Исследовательского центра Pew. Для сравнения, то более 80% населения США и 94% людей в Южной Корее имеют постоянный доступ в сеть интернет. И это значит, что многие люди в Нигерии должны постоянно куда-то ходить, что оплатить свои счета.





И поскольку платежный сервис Куди является частью бесплатного сервиса от Фейсбука "Free Basics", то данные передаваемые по нему (сам трафик) не стоят ничего для пользователя. Для того, чтобы отправить платеж кому-либо через Куди, пользователю будет нужно знать только номер телефона получателя.



В отличие от других сервисов занимающихся денежными переводами, людям пользующимся сервисом Куди не надо платить каких-либо комиссий при переводе денег на банковские счета. Однако, Куди за оплату счетов взимает плату за удобство пользования этим сервисом в размере 100 найра (это приблизительно 30 американских центов). На настоящий момент через Куди уже совершены транзакции на общую сумму в 15 000 долл. США и за несколько недель объем транзакций на этом сервисе вырос уже на 125%.



Стоит заметить, что Куди в Нигерии не является единственным стартапом, который старается решить проблему платежей в этой стране. Например, Паджа (Paga) - это возможно один из самых известных стартапов в стране, сочетающий в себе онлайн-платежи с компонентами работы в оффлайне. На сегодняшний день этот стартап уже привлёк 13 млн долл.США венчурного финансирования. Также в стране работает стартап КонгаПей (KongaPay) - это мобильное приложение для как оплаты счетов так и совершения покупок в интернете, а также для оплаты лично на месте с помощью смартфона. Но кажется стартап Куди хорошо осведомлен о своих конкурентах.



В интерьвью изданию TechCrunch, соучредитель сервиса Куди г-н Пелуми Аболуварин (Pelumi Aboluwarin) заявил следующее: "Ранее несколько платежных сервисов уже предлагали на этот рынок свои мобильные приложения, но потребители устали ставить каждый раз новое приложение, а затем обновлять их. И некоторые из них уже не в состоянии разгадать хитрые нюансы, которые идут с каждым новым обновлением мобильного приложения и скорее они так и будут использовать его без обновления. С другой стороны пересылка сообщений друг другу является наиболее привлекательным интерфейсом так как люди пользуются этим уже поколения в поколение. Вот поэтому любому понятно, что совершение платежей с помощью обмена сообщениями из СМС и простого чат приложения и станут в конечном итоге самыми востребованными приложениями на континенте.



Сообщается, что после того как Куди завершит своё участие в программах венчурного фонда "Y Combinator", то у сервиса есть планы привлечь дополнительное финансирование, чтобы расшириться на такие страны как Кения и Гана.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58a2d6421c391 В Нигерии зачастую непросто сделать денежный перевод или отправить деньги своим друзьям или просто своей семье. Однако стартап Куди () запущенный недавно в этой стране и поддержку которому оказывает венчурный фонд "Y Combinator" ставит своей целью сделать этот процесс как можно проще для населения этой страны, чтобы можно было оплачивать счета, и делать платежи друг для друга просто через обмен сообщениями в смартфоне. В принципе, сервис Куди является чат-ботом (chatbot), который устанавливается внутри мобильного приложения Facebook Messenger и также в Skype и который поможет вам перевести деньги, оплатить разговоры по вашему мобильному телефону, оплатить всякого рода счета и поддерживать пополнение ваших разнообразных аккаунтов.Несмотря на то, что в Нигерии есть возможность в режиме онлайн оплатить счета скажем за то же кабельное ТВ или оплатить разговоры по сотовому телефону, но в то же время только 39% населения Нигерии имеют доступ к интернету: такие данные присутствуют в недавно опубликованном отчете за 2016 год американского Исследовательского центра Pew. Для сравнения, то более 80% населения США и 94% людей в Южной Корее имеют постоянный доступ в сеть интернет. И это значит, что многие люди в Нигерии должны постоянно куда-то ходить, что оплатить свои счета.И поскольку платежный сервис Куди является частью бесплатного сервиса от Фейсбука "Free Basics", то данные передаваемые по нему (сам трафик) не стоят ничего для пользователя. Для того, чтобы отправить платеж кому-либо через Куди, пользователю будет нужно знать только номер телефона получателя.В отличие от других сервисов занимающихся денежными переводами, людям пользующимся сервисом Куди не надо платить каких-либо комиссий при переводе денег на банковские счета. Однако, Куди за оплату счетов взимает плату за удобство пользования этим сервисом в размере 100 найра (это приблизительно 30 американских центов). На настоящий момент через Куди уже совершены транзакции на общую сумму в 15 000 долл. США и за несколько недель объем транзакций на этом сервисе вырос уже на 125%.Стоит заметить, что Куди в Нигерии не является единственным стартапом, который старается решить проблему платежей в этой стране. Например, Паджа (Paga) - это возможно один из самых известных стартапов в стране, сочетающий в себе онлайн-платежи с компонентами работы в оффлайне. На сегодняшний день этот стартап уже привлёк 13 млн долл.США венчурного финансирования. Также в стране работает стартап КонгаПей (KongaPay) - это мобильное приложение для как оплаты счетов так и совершения покупок в интернете, а также для оплаты лично на месте с помощью смартфона. Но кажется стартап Куди хорошо осведомлен о своих конкурентах.В интерьвью изданию TechCrunch, соучредитель сервиса Куди г-н Пелуми Аболуварин (Pelumi Aboluwarin) заявил следующее: "Ранее несколько платежных сервисов уже предлагали на этот рынок свои мобильные приложения, но потребители устали ставить каждый раз новое приложение, а затем обновлять их. И некоторые из них уже не в состоянии разгадать хитрые нюансы, которые идут с каждым новым обновлением мобильного приложения и скорее они так и будут использовать его без обновления. С другой стороны пересылка сообщений друг другу является наиболее привлекательным интерфейсом так как люди пользуются этим уже поколения в поколение. Вот поэтому любому понятно, что совершение платежей с помощью обмена сообщениями из СМС и простого чат приложения и станут в конечном итоге самыми востребованными приложениями на континенте.Сообщается, что после того как Куди завершит своё участие в программах венчурного фонда "Y Combinator", то у сервиса есть планы привлечь дополнительное финансирование, чтобы расшириться на такие страны как Кения и Гана.Перевод специально для mmgp.ru источник

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