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Дыра в российских банках достигла 3 триллионов рублей

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#1
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Дыра в российских банках достигла 3 триллионов рублей
Банк России ликвидировал почти 100 кредитных организаций в 2016 году, а за последние три года закрыл около 300 банков в рамках почти беспрецедентной расчистки сектора.

Возможно, это только начало. В РФ осталось порядка 600 банков, но, по оценке аналитика Fitch Ratings Александра Данилова, с поправкой на численность населения крупнейшей в мире стране как развивающемуся рынку хватило бы примерно одной десятой этого количества. Оздоровление отрасли на данный момент является приоритетом для председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

"Сейчас почти половина существующих банков имеют дыры в капитале", - говорит ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Михаил Мамонов. По его расчетам, дефицит капитала в банковском секторе может достигать 3 триллионов рублей ($50 миллиардов), или около 3,5 процента валового внутреннего продукта. Это почти вдвое больше, чем регулятор потратил на расчистку сектора за последние три года.

Масштабные меры против сомнительных банковских операций были бы невозможны без влиятельного вмешательства. Поэтому когда в прошлом году Набиуллиной потребовалась помощь для очередного этапа кампании, которая могла затронуть некоторые из крупнейших банков страны, она обратилась напрямую к президенту. В июне глава ЦБР попросила Владимира Путина одобрить новые меры и необходимые для их реализации изменения в законодательство. Вскоре после этого она публично заявила о планах санации отрасли в ходе выступления на финансовой конференции.

Необычный шаг

Обращение к Путину напрямую было необычным шагом. Настолько, что позднее на совещании Набиуллина извинилась перед коллегами из правительства за то, что в обход них попросила о поддержке, сообщили два источника, знакомые с ходом встречи. Однако важно то, что на представленных ею предложениях Путин поставил свое: "Согласен".

Но стопроцентная уверенность - редкая привилегия в России. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что, хотя Путин публично не ставил под сомнение кампанию Набиуллиной, открыто он и не наделял ее столь масштабными полномочиями, чтобы по своему усмотрению отзывать лицензии у банков. Это делает положение Набиуллиной не абсолютно незыблемым, говорят источники: доверие, которым пользуется глава ЦБР, омрачает риск того, что вопрос об очередной санации может оказаться чересчур острым с политической точки зрения.

Впрочем, в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре президент твердо обозначил свою позицию. "Нет никого, кто считал бы, что Центральный банк Российской Федерации, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно, - сказал он. - Таких просто нет".

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