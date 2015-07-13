Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,637 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Форд инвестирует $1 млрд. в стартап Argo AI

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:29
#1
Премиум
 
Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 641
Благодарностей: 74
КП: 0.086
Форд инвестирует $1 млрд. в стартап Argo AI
Американский автоконцерн Ford инвестирует $1 млрд. в стартап Argo AI, специализирующийся на разработке искусственного интеллекта для самоуправляемых автомобилей. Инвестиции будут предоставляться поэтапно в продолжении 5 лет.
Argo AI основан бывшими топ-менеджерами Google и Uber Брайаном Салески и Питером Рендером. У этих двоих большой опыт в разработке технологии беспилотных автомобилей. Финансирование будет направлено, в том числе и на расширение штата сотрудников, планируется, что он вырастет до 200 специалистов, включая робототехников и экспертов в области ИИ.
Ford и Argo AI представят свое совместное детище – беспилотный автомобиль – к 2021 году. В рамах партнерства компании также займутся созданием «виртуального водителя» - системы виртуального управления автомобилями 4-го уровня по классификации Сообщества автомобильных инженеров SAE, это означает, что у автомобиля отсутствует руль и педали управления.
Стоит отметить, что в последнее время Ford многое делает для того, чтобы угнаться за компаниями, развивающими направление автономных автомобилей. Для этого автопроизводитель уже инвестировал в специалиста в области сенсоров Velodyne, подписал лицензионное соглашение с экспертом в области компьютерного зрения Nirenberg Neuroscience и инвестировал в картографический стартап Civil Maps.
По материалам: http://auto.newsru.com/article/13feb2017/ford_argo

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
TTLuck2017 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фейсбук инвестирует в стартап Healofy Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.11.2016 21:43
Cisco инвестирует $15 млн в стартап Elastifile lannna Новости в мире финансов и инвестиций 3 18.11.2016 12:23
Overstock инвестирует в блокчейн стартап - SettleMint Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.11.2016 18:29
PayPal инвестирует в ирландский стартап Pulsate TTLuck2017 Новости платежных систем 8 15.09.2016 21:46
Google инвестирует в стартап CrowdStrike $100 млн Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.07.2015 19:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Honestt
Agroinvestment - Agroinvestment.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар OPLOTT
Почему успешные финансисты оставляют мир денег
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар JASumy
ПАММ-счет merk:10000571 (Ice-FX)
От JASumy в разделе «Молодые ПАММ-счета»
Аватар mk1984
Майдан в Казахстане?!
От mk1984 в разделе «Политика и экономика»
Аватар domorT
Рефбек 90% + 5% от депозита сразу на кошелек
От domorT в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар tigr
Копить или тратить? Как относятся к деньгам в разных странах
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
401,637
Тем
453,971
Сообщений
11,116,923

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube