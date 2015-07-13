Форд инвестирует $1 млрд. в стартап Argo AI

Американский автоконцерн Ford инвестирует $1 млрд. в стартап Argo AI, специализирующийся на разработке искусственного интеллекта для самоуправляемых автомобилей. Инвестиции будут предоставляться поэтапно в продолжении 5 лет.
Argo AI основан бывшими топ-менеджерами Google и Uber Брайаном Салески и Питером Рендером. У этих двоих большой опыт в разработке технологии беспилотных автомобилей. Финансирование будет направлено, в том числе и на расширение штата сотрудников, планируется, что он вырастет до 200 специалистов, включая робототехников и экспертов в области ИИ.
Ford и Argo AI представят свое совместное детище – беспилотный автомобиль – к 2021 году. В рамах партнерства компании также займутся созданием «виртуального водителя» - системы виртуального управления автомобилями 4-го уровня по классификации Сообщества автомобильных инженеров SAE, это означает, что у автомобиля отсутствует руль и педали управления.
Стоит отметить, что в последнее время Ford многое делает для того, чтобы угнаться за компаниями, развивающими направление автономных автомобилей. Для этого автопроизводитель уже инвестировал в специалиста в области сенсоров Velodyne, подписал лицензионное соглашение с экспертом в области компьютерного зрения Nirenberg Neuroscience и инвестировал в картографический стартап Civil Maps.