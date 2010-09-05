Информационные услуги значительно увеличивают переплату по кредитам

Информационные услуги, которые в дополнение прилагаются практически к каждому кредитному договору, увеличивают его стоимость в 1,5-2 раза. Такую информацию предоставили сотрудники Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), которые провели соответственное исследование.
К таким услугам относятся: предоставление информации о просроченной задолженности, остатку обшей сумму по кредиту, информирование о дате следующего платежа и т.д. В большинстве случае, подобные услуги являются «условно» добровольными, однако без них банки просто не оформляют кредиты.
По оценке агентства КонфОП, если убрать все подобные услуги, то сумма переплаты по кредиту может сократиться в 1,5-2 раза.
Во время проведения исследования, с апреля по ноябрь 2016 года, было проанализировано 25 кредитных предложений от различных банков и более 25 от микрофинансовых организаций. В итоге выяснилось, что почти три четверти от всех банков (75%) не предоставляют клиентам выбор и самопроизвольно добавляют к кредиту максимальный перечень информационных услуг. Остальная же четверть (25%) организаций, в процессе заключения кредитного договора озвучивает дополнительные услуги. При этом, в случае желания клиента, они предлагают заменить платный пакет на бесплатный (например, вместо смс-информирования на почтовый адрес клиента будет ежемесячно высылаться обычное письмо и т.д.).
Председатель правления КонфОП Дмитрий Янин, анализируя данную ситуацию, рассказал, что в большинстве случаев клиент вообще не знает, за что он дополнительно будет платить, помимо процентов по кредитному договору. Исходя из этого, он предложил включать абсолютно все дополнительные платежи в процентную ставку, что заёмщик сразу же знал общую сумму переплаты.
Данное предложение КонфОП получило положительные отзывы от депутатов, которые согласились его рассмотреть и в ближайшем будущем внести поправки в законодательство.
Однако «камнем преткновения» в данном вопросе остаются сами банковские организации. По оценкам экспертам, подобное нововведение им будет крайне не выгодно, т.к. оно автоматически приведёт к увеличению процентной ставки. Кроме этого, увидев итоговую сумму платежа, многие клиенты будут просто отказываться от оформления кредитов.
Специально для mmgp.ru