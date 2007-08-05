Сканер вилок 3bet.pro - Заработок на аrbitrage betting

Команда 3bet проводит завершающий этап тестирования одного из своих сервисов: вилочного сканера. Доступны PREMATCH и LIVE вилки.
Ссылка на сервис: 3bet pro.
Сканируемые букмекеры
На данный момент сервис сканирует 16 крупных букмекерских контор:
- 1xbet
- Baltbet
- Bet 365
- Betcity
- Betfair
- Favbet
- Fonbet
- Liga Stavok
- Marathon
- Olimp
- Parimatch
- Pinnacle
- Sbobet
- William Hill
- Winlinebet
- Zenitbet
Новые конторы активно разрабатываются и будут добавлены в ближайшее время.
Функционал
Также в сканере реализован весь основной функционал, необходимый пользователю, для удобной простановки вилок:
Промокод
- настраиваемый калькулятор для расчета сумм;
- фильтры, позволяющие задать все необходимые параметры поиска;
- переход к событию;
- группировка по событиям;
- инициаторы;
- копирование в буфер обмена имени букмекера;
- звуковое оповещение;
- мобильная версия сервиса;
- и другое.
На данный момент действует промокод(неделя бесплатного доступа) указанный ниже (действует до 20 февраля):
Ввести промокод можно по ссылке
, предварительно зарегистрировавшись на сайте.
Тарифы
Месячный доступ к PREMATCH вилкам стоит 300 рублей в месяц, а на live 990 рублей.
Нововведения:
- Закончены
- Мультифильтрация;
- Возможность фильтровать по перерывам относительно вида спорта.
- В разработке
- Подбор суммы относительно введенного округления;
- Панель партнеров;
- Ошибки, не позволяющие зарегистрироваться на сервисе;
- Увеличить количество статистики на странице партнерской программы;
- Проблемы с выдачей: появляются ошибочные вилки (коэффициент, тип, отсутствие);
- Увеличить информативность мобильной версии.
- В очереди
- Возможность задать тип для определенного вида спорта;
- Сделать оффлайн калькулятор;
- Не работает округление с разными валютами.
Регистрация.