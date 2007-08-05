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Сканер вилок 3bet.pro - Заработок на аrbitrage betting

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В этом разделе находятся все темы о сайтах по продаже прогнозов, местных капперов-продавцов, различных складчин, систем игры и платные сканеры букмекерских вилок.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:53
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 22
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Сканер вилок 3bet.pro - Заработок на аrbitrage betting
Команда 3bet проводит завершающий этап тестирования одного из своих сервисов: вилочного сканера. Доступны PREMATCH и LIVE вилки.

Ссылка на сервис: 3bet pro.



Сканируемые букмекеры

На данный момент сервис сканирует 16 крупных букмекерских контор:
  • 1xbet
  • Baltbet
  • Bet 365
  • Betcity
  • Betfair
  • Favbet
  • Fonbet
  • Liga Stavok
  • Marathon
  • Olimp
  • Parimatch
  • Pinnacle
  • Sbobet
  • William Hill
  • Winlinebet
  • Zenitbet
Новые конторы активно разрабатываются и будут добавлены в ближайшее время.

Функционал

Также в сканере реализован весь основной функционал, необходимый пользователю, для удобной простановки вилок:
  • настраиваемый калькулятор для расчета сумм;
  • фильтры, позволяющие задать все необходимые параметры поиска;
  • переход к событию;
  • группировка по событиям;
  • инициаторы;
  • копирование в буфер обмена имени букмекера;
  • звуковое оповещение;
  • мобильная версия сервиса;
  • и другое.

Промокод

На данный момент действует промокод(неделя бесплатного доступа) указанный ниже (действует до 20 февраля):

Код:
VILO4NIK_7_DAYS_LP
Ввести промокод можно по ссылке, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

Тарифы

Месячный доступ к PREMATCH вилкам стоит 300 рублей в месяц, а на live 990 рублей.




Нововведения:
  1. Закончены
    • Мультифильтрация;
    • Возможность фильтровать по перерывам относительно вида спорта.
  2. В разработке
    • Подбор суммы относительно введенного округления;
    • Панель партнеров;
    • Ошибки, не позволяющие зарегистрироваться на сервисе;
    • Увеличить количество статистики на странице партнерской программы;
    • Проблемы с выдачей: появляются ошибочные вилки (коэффициент, тип, отсутствие);
    • Увеличить информативность мобильной версии.
  3. В очереди
    • Возможность задать тип для определенного вида спорта;
    • Сделать оффлайн калькулятор;
    • Не работает округление с разными валютами.

Регистрация.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось voltt; Сегодня в 14:04.
voltt на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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