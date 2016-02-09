OneEnergy Renewables повышает финансирование в солнечные проекты Северной Америки

Стартап OneEnergy Renewables привлек дополнительные средства для разработки крупномасштабных проектов солнечной энергетики в Северной Америке
Компания только что привлекла еще $300,000 как часть более крупного финансирования в размере $2 млн.; $1,8 млн. стартап привлек в июне 2016.
По словам вице-президента по операциям Дженнифер Барнс, OneEnergy планирует использовать финансирование для развития проекта и в качестве оборотного капитала.
Недавно OneEnergy разрабатывали проекты для таких клиентов, как Госпиталь Джона Хопкинса в Балтиморе, где он работал над проектом, включающим более 40 000 солнечных панелей на земельном участке площадью 97 гектаров. Также стартап работал над аналогичными проектами в Орегоне.
Компания, в которой работают 25 сотрудников провела раунд финансирования в октябре 2014 года, в котором привлекла $5 млн. OneEnergy совместно основали в 2009 году Брайс Смит и нынешний генеральный директор Билл Эдди.
В ноябре на сайте climatesolutions.org компания OneEnergy была упомянута в рамках “беспрецедентного объема инвестиций в экологически чистую энергию и адаптации к изменению климата”, который выделен на энергетическую политику президента Трампа.
Переведено специально для форума mmgp:http://www.geekwire.com/2017/oneener...north-america/