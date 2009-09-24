Представитель ЦБ Швеции в Давосе: биткоин скорее спекулятивный актив, чем деньги



За последние несколько лет в финансовом секторе появилось много инноваций – от новых бизнес-моделей до платежных систем, которые кардинально меняют способы взаимодействия между пользователями и деньгами. Все последние тренды в финансовой отрасли становятся темами для дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Биткоин – спекулятивный актив?



Биткоин часто называют разновидностью денег, которая не зависит ни от одного центрального органа и власти, и стоимость его зависит от объективных причин. Именно поэтому, для многих людей биткоин – лучший вид денег. Все мы выдели как он рос, падал и снова поднимался.

Сесилия Скингсли, заместитель управляющего Центрального банка Швеции, делится своим мнением о биткоине:



«Что такое деньги? Это форма платежа, это средство для хранения ценностей. И чтобы они были эффективными, они должны быть стабильным средством хранения стоимости. Этого можно добиться путем привязки одной валюты к другой. Именно этого не хватает биткоину и другим криптовалютам, они очень нестабильны и скорее являются спекулятивным активом, нежели настоящими деньгами (с экономической точки зрения).»



Правила игры



Со стремительным развитием инноваций, мы увидели, чем компании не успевают приспособиться к новым технологиям, сложности возникают и с регулированием такой деятельности.



Поэтому регулирующие органы не могут определиться – бежать ли за новыми технологиями или нет, ведь это медаль с двумя сторонами.

«В этом вопросе крайне важен баланс» - говорит Скингсли. «Как представитель центрального банка, я, конечно, приветствую инновации, ведь инновации это развитие. И Центральный банк Швеции пытается всячески поддерживать их.



Например, мы сознательно остановили субсидирование использования банкнот и монет. Мы стимулировали частный сектор, банки и магазины, чтобы организовать и разделить расходы на перемещение наличных. Это все, вместе с готовностью шведов принимать новые технологии, помогло нам достичь переломной точки в развитии и заручиться поддержкой технологий со стороны простых людей.»



Немного о блокчейне



Мы до сих пор не нашли способа избежать финансовой нестабильности, так что нас все еще ждет время, когда люди не будут доверять организациям, в которых они хранят деньги. В случае нового этапа нестабильности, ключевым вопросом остается безопасность денег.

Мы пытаемся понять, какой будет банковская система через 5, 10 или 15 лет. Также необходимо понять, как работает цифровой мир и учитывать два фактора – максимальная прозрачность и отсутствие конфликтов интересов.



Чтобы на самом деле улучшить индустрию финансовых услуг, необходимо выбрать лучшие из лучших технологий, приготовить их к использованию и помочь пользователям приспособиться к этим инновационным технологиям. А их немало.



Дэвид Крейг, президент Financial & Risk, говорит: «В финансовых учреждениях работает множество великих умов, способных не только создавать и разрабатывать крутые идеи, но и делать это в кратчайшие сроки. А все потому, что вычислительная мощность, которая доступна только крупным организациям, теперь стала более дешевой, благодаря существующим платформам.»



Теперь, когда есть такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн, биометрия, возникает другой вопрос – как наиболее эффективно использовать их? Ясно одно – структура рынка меняется, и пока неизвестно, куда нас это приведет.



Говоря о блокчейне, можно отметить, что его развитие наделало много шума. Пока технология не стала широко использоваться, но она уже успела измениться. По крайней мере, изменилось наше мнение о блокчейне и его использовании в финансовой индустрии.

Никому не по силам изменить индустрию в одиночку. И различные игроки уже начинают объединяться для совместного создания разных проектов, что, само по себе, является хорошим признаком.



Стирание границ между онлайном и оффлайном



Благодаря широкому использованию мобильных услуг, появилось много цифровых валют. Теперь уже вся сила и все полномочия банка принадлежат нам, пользователям. Используя мобильные приложения, мы можем сделать большинство элементарных транзакций не ходя в банк, и не томясь в очереях. Эти приложения просты в использовании, понятны и очень безопасны.



Не удивительно, что такие платформы пользуются бешеной популярностью.



Расходы банка на обслуживание клиента через мобильные приложения на 80-90% ниже, чем расходы на обслуживание того же клиента в традиционном отделении банка. Торговля также изменилась из-за мобильных приложений.



Даниэль Шульман, генеральный директор PayPal, говорит: «Мы привыкли, что существуют две разные страны – онлайн и оффлайн. Но сейчас, благодаря мобильной связи и приложениям, они практически объединились. Все больше торговцев, воодушевленных примером Amazon, пытаются быть ближе к своим клиентам с помощью мобильных приложений. Все это работает благодаря цифровым платежам. Такая тенденция распространяется независимо от регионов и сейчас она как никогда в разгаре.»



Круг финансовых услуг становится все шире и шире. Поставщики финансовых услуг пытаются охватить большее количество людей. Банки, старички финансовой отрасли, должны бояться конкуренции со стороны новых революционных организаций и стартапов. Но так ли это?



В ногу с конкурентами



Франсиско Гонсалес, председатель BBVA, говорит, что банки пытаются быть более гибкими и такими же эффективными, как и новички. Дело в том, что новые поставщики финансовых услуг занимают определенную нишу, скажем, платежи. А BBVA, как и многие другие традиционные банки - полностью универсальные учреждения, предоставляющие широкий спектр услуг – от депозитов и ипотеки до потребительских кредитов.



«Мы стараемся идти в ногу с конкурентами» - объясняет Гонсалес. «Мы недавно развернули нашу платформу в облаке. Мы создали первую в банковской сфере платформу, полностью ориентированную на клиента, работающую в режиме реального времени. Создав цифровой банкинг, мы убиваем двух зайцев – снижаем эксплуатационные расходы и удовлетворяем наших клиентов.»



Гонсалес считает, что банковская система будет изменена коренным образом. На сегодняшний день в мире существует двадцать тысяч банков, но это число в ближайшие годы резко сократится. Этот процесс будет очень болезненным для банков, и именно технологии принесут желаемое решение проблемы.



Источник За последние несколько лет в финансовом секторе появилось много инноваций – от новых бизнес-моделей до платежных систем, которые кардинально меняют способы взаимодействия между пользователями и деньгами. Все последние тренды в финансовой отрасли становятся темами для дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Биткоин часто называют разновидностью денег, которая не зависит ни от одного центрального органа и власти, и стоимость его зависит от объективных причин. Именно поэтому, для многих людей биткоин – лучший вид денег. Все мы выдели как он рос, падал и снова поднимался.Сесилия Скингсли, заместитель управляющего Центрального банка Швеции, делится своим мнением о биткоине:«Что такое деньги? Это форма платежа, это средство для хранения ценностей. И чтобы они были эффективными, они должны быть стабильным средством хранения стоимости. Этого можно добиться путем привязки одной валюты к другой. Именно этого не хватает биткоину и другим криптовалютам, они очень нестабильны и скорее являются спекулятивным активом, нежели настоящими деньгами (с экономической точки зрения).»Со стремительным развитием инноваций, мы увидели, чем компании не успевают приспособиться к новым технологиям, сложности возникают и с регулированием такой деятельности.Поэтому регулирующие органы не могут определиться – бежать ли за новыми технологиями или нет, ведь это медаль с двумя сторонами.«В этом вопросе крайне важен баланс» - говорит Скингсли. «Как представитель центрального банка, я, конечно, приветствую инновации, ведь инновации это развитие. И Центральный банк Швеции пытается всячески поддерживать их.Например, мы сознательно остановили субсидирование использования банкнот и монет. Мы стимулировали частный сектор, банки и магазины, чтобы организовать и разделить расходы на перемещение наличных. Это все, вместе с готовностью шведов принимать новые технологии, помогло нам достичь переломной точки в развитии и заручиться поддержкой технологий со стороны простых людей.»Мы до сих пор не нашли способа избежать финансовой нестабильности, так что нас все еще ждет время, когда люди не будут доверять организациям, в которых они хранят деньги. В случае нового этапа нестабильности, ключевым вопросом остается безопасность денег.Мы пытаемся понять, какой будет банковская система через 5, 10 или 15 лет. Также необходимо понять, как работает цифровой мир и учитывать два фактора – максимальная прозрачность и отсутствие конфликтов интересов.Чтобы на самом деле улучшить индустрию финансовых услуг, необходимо выбрать лучшие из лучших технологий, приготовить их к использованию и помочь пользователям приспособиться к этим инновационным технологиям. А их немало.Дэвид Крейг, президент Financial & Risk, говорит: «В финансовых учреждениях работает множество великих умов, способных не только создавать и разрабатывать крутые идеи, но и делать это в кратчайшие сроки. А все потому, что вычислительная мощность, которая доступна только крупным организациям, теперь стала более дешевой, благодаря существующим платформам.»Теперь, когда есть такие технологии, как искусственный интеллект, блокчейн, биометрия, возникает другой вопрос – как наиболее эффективно использовать их? Ясно одно – структура рынка меняется, и пока неизвестно, куда нас это приведет.Говоря о блокчейне, можно отметить, что его развитие наделало много шума. Пока технология не стала широко использоваться, но она уже успела измениться. По крайней мере, изменилось наше мнение о блокчейне и его использовании в финансовой индустрии.Никому не по силам изменить индустрию в одиночку. И различные игроки уже начинают объединяться для совместного создания разных проектов, что, само по себе, является хорошим признаком.Благодаря широкому использованию мобильных услуг, появилось много цифровых валют. Теперь уже вся сила и все полномочия банка принадлежат нам, пользователям. Используя мобильные приложения, мы можем сделать большинство элементарных транзакций не ходя в банк, и не томясь в очереях. Эти приложения просты в использовании, понятны и очень безопасны.Не удивительно, что такие платформы пользуются бешеной популярностью.Расходы банка на обслуживание клиента через мобильные приложения на 80-90% ниже, чем расходы на обслуживание того же клиента в традиционном отделении банка. Торговля также изменилась из-за мобильных приложений.Даниэль Шульман, генеральный директор PayPal, говорит: «Мы привыкли, что существуют две разные страны – онлайн и оффлайн. Но сейчас, благодаря мобильной связи и приложениям, они практически объединились. Все больше торговцев, воодушевленных примером Amazon, пытаются быть ближе к своим клиентам с помощью мобильных приложений. Все это работает благодаря цифровым платежам. Такая тенденция распространяется независимо от регионов и сейчас она как никогда в разгаре.»Круг финансовых услуг становится все шире и шире. Поставщики финансовых услуг пытаются охватить большее количество людей. Банки, старички финансовой отрасли, должны бояться конкуренции со стороны новых революционных организаций и стартапов. Но так ли это?Франсиско Гонсалес, председатель BBVA, говорит, что банки пытаются быть более гибкими и такими же эффективными, как и новички. Дело в том, что новые поставщики финансовых услуг занимают определенную нишу, скажем, платежи. А BBVA, как и многие другие традиционные банки - полностью универсальные учреждения, предоставляющие широкий спектр услуг – от депозитов и ипотеки до потребительских кредитов.«Мы стараемся идти в ногу с конкурентами» - объясняет Гонсалес. «Мы недавно развернули нашу платформу в облаке. Мы создали первую в банковской сфере платформу, полностью ориентированную на клиента, работающую в режиме реального времени. Создав цифровой банкинг, мы убиваем двух зайцев – снижаем эксплуатационные расходы и удовлетворяем наших клиентов.»Гонсалес считает, что банковская система будет изменена коренным образом. На сегодняшний день в мире существует двадцать тысяч банков, но это число в ближайшие годы резко сократится. Этот процесс будет очень болезненным для банков, и именно технологии принесут желаемое решение проблемы.

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