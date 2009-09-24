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В Австрии открылся обменник с громким названием Bitcoin Bank

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В Австрии открылся обменник с громким названием Bitcoin Bank


На одной из центральных улиц столицы Австрии, Вены, открылся первый в стране пункт обмена биткоинов, имеющий собственный офис. Обменный пункт открыт местным криптовалютным стартапом Bit Trust, который занимается развитием и популяризацией криптовалют в Австрии.

В офисе Bitcoin Bank установлены биткойноматы, где клиенты могут продать или купить биткоины за наличные или с помощью пластиковой карты. кроме того, сотрудники стартапа предоставляют информацию о криптовалютах и рассказывают о преимуществах децентрализованных платежных систем.

Директор BitTrust Магдалена Истбрандт (Magdalena Isbrandt) рассказала в интервью государственной телерадиокомпании ORF о преимуществах проведения транзакций в цифровой валюте:

"Они намного быстрее и производятся без участия посредника. Деньги и ценности отправляются напрямую от пользователя к пользователю".

Представитель местного сообщества Bitcoin Austria Андреас Петерсон считает, что главное преимущество криптовалют - в их анонимности, так как при покупках за биткоины продавец не получает идентификатора, подобного номеру кредитной карты.

Однако, адрес Биткоина также может играть роль подобного идентификатора, и при современных методах отслеживания информации в блокчейне, проведение транзакций без специальных методов анонимизации нельзя считать полностью конфиденциальным. А действительно анонимные криптовалюты все еще не получили достаточного распространения для того, чтобы ими можно было оплачивать покупки в магазинах.

Нужно отметить, что несмотря на громкое название, Bitcoin Bank - это только пункт обмена валют, а не финансовое учреждение, имеющее банковскую лицензию. Полноценные банки, основанные исключительно на криптовалютах, все еще остаются уделом будущего.

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