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ИД Коммерсантъ 21 февраля 2017 проведет в Москве бизнес-бранч по технологии блокчейна

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ИД Коммерсантъ 21 февраля 2017 проведет в Москве бизнес-бранч по технологии блокчейна


В рамках продолжения серии мероприятий, посвященных внедрению новых информационных технологий в России, ИД «Коммерсантъ» при поддержке Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», проведетет встречу, посвящённую актуальным вопросам, связанным с распространением технологии блокчейна.

На бизнес-бранче под названием «Блокчейн для банковской сферы России: новая революционная технология или великая иллюзия?», которая состоится 21 февраля в Москве (киноцентр «Москва», Охотный ряд, 2), участники рынка обсудят плюсы и минусы технологии блокчейна, экипировку "настоящего майнера" и перспективы криптовалюты в России.

В частности, на повестке дня – обсуждение двух абсолютно полярных мнений. Первое заключается в том, что будущее за развитием этой технологии: её применение существенно сэкономит банковские ресурсы, будет способствовать защите от всевозможных кибератак и гарантирует безопасность.

Второе, абсолютно противоположное мнение о том, что технология блокчейна – всего лишь одно из возможных решений, достоинства которой весьма сомнительны и сильно преувеличены.Вокруг данной технологии, которая активно внедряется в финансовой сфере многих стран, сейчас ведется множество споров. Многие соглашаются с тем, что блокчейн –важнейшее изобретение нашего времени, которое способно перевернуть мир.

В связи с этим технология постепенно начала внедряться и в России. Главными ее лоббистами выступают Сбербанк и платежная система QIWI.

Среди тем для обсуждения будут:
Плюсы и минусы технологии блокчейн. Мировая практика внедрения.
Зачем блокчейн России? Почему блокчейн должен перевернуть все индустрии без исключения — от сельского хозяйства до финансового сектора?
Обобщенный блокчейн с открытым кодом для банковских учреждений. Результаты исследований консорциума R3
Что должно быть в арсенале настоящего майнера? Какие технологические мощности необходимы для реализации технологии блокчейн?
Запрещенная ранее криптовалюта биткоин возвращается. Каковы ее перспективы в России? Значение виртуальной валюты для национальной безопасности

Приглашенные спикеры:
Андрей Цариковский, статс-секретарь, заместитель руководителя, ФАС России;
Сергей Горьков, председатель, Внешэкономбанк;
Артем Дуванов, директор по инновациям, Национальный расчетный депозитарий;
Дмитрий Булычков, директор проектов Центра технологических инноваций, Сбербанк России;
Надежда Авданина, директор центра инноваций и технологий электронного бизнеса, Альфа-Банк;
Виктор Лысенко, вице-президент по блокчейн, Aсronis;
Алексей Архипов, директор по развитию криптотехнологий, QIWI;
Константин Гольштейн, технологический евангелист, Microsoft;
Илья Этко, партнер по цифровому бизнесу и инновациям, «Делойт», СНГ;
Анатолий Князев, исполнительный директор, соучредитель, EXANTE.

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