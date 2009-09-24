Проект Jasper: выводы Банка Канады о первом проекте на основе блокчейна



Первый заместитель главы Банка Канады Каролин Уилкинс курирует стратегическое отделение Центрального банка в сфере планово-экономических и финансовых исследований и разработок. Она также представляет Центробанк на Совете по финансовой стабильности.

Уилкинс основывается на ключевых выводах, сделанных в ходе шестимесячного исследования технологии распределенных реестров, утверждая, что для продвижения и действенного использования данной технологии необходимо соответствующее сотрудничество.



"Мы хотим понять последствия для таких сфер, как денежно-кредитная политика, денежная эмиссия и финансовая стабильность, а также для финансовых технологий, которые мы используем для развития нашего бизнеса."



Частные инвестиции в платформы DLT и их тестирование выходят далеко за рамки приложений цифровой валюты. Инновационная отрасль видит перспективы в оптовых и розничных расчетах, торговом финансировании, операциях с ценными бумагами и финансами, нормативно-правовом соответствии и многом другом.



Но, с большими перспективами приходит целый ряд технических и политических вопросов, которые должны быть рассмотрены и решены прежде, чем DLT будет применима в основных элементах финансовой системы, подготовленной в самое удобное время.



Нет лучшего способа для понимания инноваций, чем сотрудничество с экспертами по всему миру в равном положении и проведении экспериментов.



Вот почему за последний год, мы расширили нашу работу фундаментальных исследований в области электронных платежей, что способствует глобальному развитию в области регулирования финансовых технологий, непосредственно экспериментируя с DLT, и обмениваясь мнениями с новаторами в отрасли.



Встречаем Jasper



Проект Jasper - ведущий эксперимент Банка Канады с распределенными реестрами, впервые представлен в июне прошлого года в Калгари. Это совместная инициатива Payments Canada, Банка Канады, крупнейших банков Канады и консорциума R3. В ходе проекта создали и провели имитацию тест-драйва общей платежной системы с использованием расчетных активов на основе DLT (под названием 'CADcoin' или 'settlement coin').



Эксперимент будет продолжаться до конца этой весны, но он уже научил нас многому, в том числе, как должны быть усовершенствованы технологии, чтобы выиграть состязание у нашей нынешней системы крупных переводов.



Перед проектной командой стояли две четкие цели. Первой было увидеть, как тестовая система может удовлетворить международные стандарты для системно-значимых инфраструктурных платежей, которые были бы установлены при реализации системы в жизнь (т. е. принципы инфраструктуры финансового рынка (PFMI)). Банк Канады заботится об этом, потому что его роль - надзор за системно значимыми платежными системами.



Проделанная работа показала, что тестовая система может удовлетворить PFMI в отношении залогового обеспечения, кредитных рисков, денежных расчетов и риска ликвидности. Есть некоторые важные пробелы в отношении завершенности расчетов, операционных рисков, а также требований к доступу и участию. Сейчас команда нацелена на построение новой платформы, которая поможет понять, как эти пробелы можно устранить.



Второй целью было обычное сотрудничество с частным сектором при конкретных вариантах применения DLT.



Ключевые уроки



В целом, Банк Канады получил лучшее понимание того, как частный сектор может взаимодействовать с такой системой.



"Мы узнали многое о проблемах, волнующих участников, таких как масштабируемость, механизмы консенсуса, правовые вопросы, защита информации и прозрачности, а также кибербезопасность."



Также были получены некоторые другие важные выводы, которые будут актуальны в бизнес-кейсе для данного типа применения DLT:

Большая экономия затрат в основной системе представляется маловероятной. Первоначальная конструкция при нынешней системе имеет достаточное обеспечение - это уже высокоэффективно.



Есть потенциал для большей экономии, при условии, что другие приложения будут построены на основе наличной системы выплат технологии распределенных реестров (например, финансовые клиринговые и расчетные активы, торговое финансирование).

В реальной промышленной системе компромиссы должны быть решены таким образом, насколько обширно данные и транзакции проверяются членами системы, и насколько обширно проводится обмен информацией.



В то время, как DLT может стремиться к снижению концентрации рисков, значительное количество централизация все-таки необходимо (например, нод и установки эксплуатационных стандартов) применить к обширным платежным системам.



В целом, эксперимент Jasper помогает лучше понять основы работы тех, кто предоставляет и использует финансовые услуги. Крайне важно, чтобы финансовые учреждения, новые участники и политики работали совместно для полноценного применения потенциала финансовых технологий.



Как уже было сказано в июне прошлого года, совместными усилиями возможно поддерживать плавную эволюцию к будущей финансовой системе – безопасности и надлежащему обслуживанию людей, которые полагаются на нее.



Источник Первый заместитель главы Банка Канады Каролин Уилкинс курирует стратегическое отделение Центрального банка в сфере планово-экономических и финансовых исследований и разработок. Она также представляет Центробанк на Совете по финансовой стабильности.Уилкинс основывается на ключевых выводах, сделанных в ходе шестимесячного исследования технологии распределенных реестров, утверждая, что для продвижения и действенного использования данной технологии необходимо соответствующее сотрудничество."Мы хотим понять последствия для таких сфер, как денежно-кредитная политика, денежная эмиссия и финансовая стабильность, а также для финансовых технологий, которые мы используем для развития нашего бизнеса."Частные инвестиции в платформы DLT и их тестирование выходят далеко за рамки приложений цифровой валюты. Инновационная отрасль видит перспективы в оптовых и розничных расчетах, торговом финансировании, операциях с ценными бумагами и финансами, нормативно-правовом соответствии и многом другом.Но, с большими перспективами приходит целый ряд технических и политических вопросов, которые должны быть рассмотрены и решены прежде, чем DLT будет применима в основных элементах финансовой системы, подготовленной в самое удобное время.Нет лучшего способа для понимания инноваций, чем сотрудничество с экспертами по всему миру в равном положении и проведении экспериментов.Вот почему за последний год, мы расширили нашу работу фундаментальных исследований в области электронных платежей, что способствует глобальному развитию в области регулирования финансовых технологий, непосредственно экспериментируя с DLT, и обмениваясь мнениями с новаторами в отрасли.Проект Jasper - ведущий эксперимент Банка Канады с распределенными реестрами, впервые представлен в июне прошлого года в Калгари. Это совместная инициатива Payments Canada, Банка Канады, крупнейших банков Канады и консорциума R3. В ходе проекта создали и провели имитацию тест-драйва общей платежной системы с использованием расчетных активов на основе DLT (под названием 'CADcoin' или 'settlement coin').Эксперимент будет продолжаться до конца этой весны, но он уже научил нас многому, в том числе, как должны быть усовершенствованы технологии, чтобы выиграть состязание у нашей нынешней системы крупных переводов.Перед проектной командой стояли две четкие цели. Первой было увидеть, как тестовая система может удовлетворить международные стандарты для системно-значимых инфраструктурных платежей, которые были бы установлены при реализации системы в жизнь (т. е. принципы инфраструктуры финансового рынка (PFMI)). Банк Канады заботится об этом, потому что его роль - надзор за системно значимыми платежными системами.Проделанная работа показала, что тестовая система может удовлетворить PFMI в отношении залогового обеспечения, кредитных рисков, денежных расчетов и риска ликвидности. Есть некоторые важные пробелы в отношении завершенности расчетов, операционных рисков, а также требований к доступу и участию. Сейчас команда нацелена на построение новой платформы, которая поможет понять, как эти пробелы можно устранить.Второй целью было обычное сотрудничество с частным сектором при конкретных вариантах применения DLT.В целом, Банк Канады получил лучшее понимание того, как частный сектор может взаимодействовать с такой системой."Мы узнали многое о проблемах, волнующих участников, таких как масштабируемость, механизмы консенсуса, правовые вопросы, защита информации и прозрачности, а также кибербезопасность."Также были получены некоторые другие важные выводы, которые будут актуальны в бизнес-кейсе для данного типа применения DLT:Большая экономия затрат в основной системе представляется маловероятной. Первоначальная конструкция при нынешней системе имеет достаточное обеспечение - это уже высокоэффективно.Есть потенциал для большей экономии, при условии, что другие приложения будут построены на основе наличной системы выплат технологии распределенных реестров (например, финансовые клиринговые и расчетные активы, торговое финансирование).В реальной промышленной системе компромиссы должны быть решены таким образом, насколько обширно данные и транзакции проверяются членами системы, и насколько обширно проводится обмен информацией.В то время, как DLT может стремиться к снижению концентрации рисков, значительное количество централизация все-таки необходимо (например, нод и установки эксплуатационных стандартов) применить к обширным платежным системам.В целом, эксперимент Jasper помогает лучше понять основы работы тех, кто предоставляет и использует финансовые услуги. Крайне важно, чтобы финансовые учреждения, новые участники и политики работали совместно для полноценного применения потенциала финансовых технологий.Как уже было сказано в июне прошлого года, совместными усилиями возможно поддерживать плавную эволюцию к будущей финансовой системе – безопасности и надлежащему обслуживанию людей, которые полагаются на нее.

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