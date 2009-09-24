Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,628 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Проект Jasper: выводы Банка Канады о первом проекте на основе блокчейна

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:25
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 11,674
Благодарностей: 7,969
КП: 0.232

награды Волшебный горшочек 
Проект Jasper: выводы Банка Канады о первом проекте на основе блокчейна


Первый заместитель главы Банка Канады Каролин Уилкинс курирует стратегическое отделение Центрального банка в сфере планово-экономических и финансовых исследований и разработок. Она также представляет Центробанк на Совете по финансовой стабильности.
Уилкинс основывается на ключевых выводах, сделанных в ходе шестимесячного исследования технологии распределенных реестров, утверждая, что для продвижения и действенного использования данной технологии необходимо соответствующее сотрудничество.

"Мы хотим понять последствия для таких сфер, как денежно-кредитная политика, денежная эмиссия и финансовая стабильность, а также для финансовых технологий, которые мы используем для развития нашего бизнеса."

Частные инвестиции в платформы DLT и их тестирование выходят далеко за рамки приложений цифровой валюты. Инновационная отрасль видит перспективы в оптовых и розничных расчетах, торговом финансировании, операциях с ценными бумагами и финансами, нормативно-правовом соответствии и многом другом.

Но, с большими перспективами приходит целый ряд технических и политических вопросов, которые должны быть рассмотрены и решены прежде, чем DLT будет применима в основных элементах финансовой системы, подготовленной в самое удобное время.

Нет лучшего способа для понимания инноваций, чем сотрудничество с экспертами по всему миру в равном положении и проведении экспериментов.

Вот почему за последний год, мы расширили нашу работу фундаментальных исследований в области электронных платежей, что способствует глобальному развитию в области регулирования финансовых технологий, непосредственно экспериментируя с DLT, и обмениваясь мнениями с новаторами в отрасли.

Встречаем Jasper

Проект Jasper - ведущий эксперимент Банка Канады с распределенными реестрами, впервые представлен в июне прошлого года в Калгари. Это совместная инициатива Payments Canada, Банка Канады, крупнейших банков Канады и консорциума R3. В ходе проекта создали и провели имитацию тест-драйва общей платежной системы с использованием расчетных активов на основе DLT (под названием 'CADcoin' или 'settlement coin').

Эксперимент будет продолжаться до конца этой весны, но он уже научил нас многому, в том числе, как должны быть усовершенствованы технологии, чтобы выиграть состязание у нашей нынешней системы крупных переводов.

Перед проектной командой стояли две четкие цели. Первой было увидеть, как тестовая система может удовлетворить международные стандарты для системно-значимых инфраструктурных платежей, которые были бы установлены при реализации системы в жизнь (т. е. принципы инфраструктуры финансового рынка (PFMI)). Банк Канады заботится об этом, потому что его роль - надзор за системно значимыми платежными системами.

Проделанная работа показала, что тестовая система может удовлетворить PFMI в отношении залогового обеспечения, кредитных рисков, денежных расчетов и риска ликвидности. Есть некоторые важные пробелы в отношении завершенности расчетов, операционных рисков, а также требований к доступу и участию. Сейчас команда нацелена на построение новой платформы, которая поможет понять, как эти пробелы можно устранить.

Второй целью было обычное сотрудничество с частным сектором при конкретных вариантах применения DLT.

Ключевые уроки

В целом, Банк Канады получил лучшее понимание того, как частный сектор может взаимодействовать с такой системой.

"Мы узнали многое о проблемах, волнующих участников, таких как масштабируемость, механизмы консенсуса, правовые вопросы, защита информации и прозрачности, а также кибербезопасность."

Также были получены некоторые другие важные выводы, которые будут актуальны в бизнес-кейсе для данного типа применения DLT:
Большая экономия затрат в основной системе представляется маловероятной. Первоначальная конструкция при нынешней системе имеет достаточное обеспечение - это уже высокоэффективно.

Есть потенциал для большей экономии, при условии, что другие приложения будут построены на основе наличной системы выплат технологии распределенных реестров (например, финансовые клиринговые и расчетные активы, торговое финансирование).
В реальной промышленной системе компромиссы должны быть решены таким образом, насколько обширно данные и транзакции проверяются членами системы, и насколько обширно проводится обмен информацией.

В то время, как DLT может стремиться к снижению концентрации рисков, значительное количество централизация все-таки необходимо (например, нод и установки эксплуатационных стандартов) применить к обширным платежным системам.

В целом, эксперимент Jasper помогает лучше понять основы работы тех, кто предоставляет и использует финансовые услуги. Крайне важно, чтобы финансовые учреждения, новые участники и политики работали совместно для полноценного применения потенциала финансовых технологий.

Как уже было сказано в июне прошлого года, совместными усилиями возможно поддерживать плавную эволюцию к будущей финансовой системе – безопасности и надлежащему обслуживанию людей, которые полагаются на нее.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
DOLEVIK - выпуск/дивы/покупка/продажа долей | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Royal Investments - Достойные проекты | "Марафон 2000$ в месяц"
upline на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Центробанк Сингапура запускает цифровую валюту на основе блокчейна МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 4 19.12.2016 00:42
Банк Канады создал прототип платежной системы на основе блокчейна Анна Чернобай Новости криптовалют 0 05.11.2016 18:57
MasterCard создает платежное приложение на основе блокчейна bizneser Новости платежных систем 0 03.10.2016 13:27
KPMG запустила цифровой пакет услуг на основе блокчейна bizneser Новости криптовалют 0 15.09.2016 23:11
Финансовая компания Forex-Broker: Ждем заседания Банка Канады. Forex-Broker analitics Аналитика от компаний 0 01.03.2011 15:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mark78
В августе 99,9% ущерба всей системе принес один банк, — НБУ
От mark78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Mracobec
МВФ увидел признаки восстановления российской экономики
От Mracobec в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Украина будет терять 33 млрд.$ ежегодно
От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Мониторинг Хайпов
Райффайзен» закрывает все свои филиалы в Крыму
От Мониторинг Хайпов в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Обмен Ваших WMz на мои LR с выгодными условиями
От dub01 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Saprano
Яндекс.Деньги обновили мобильную версию сайта
От Saprano в разделе «Яндекс-Деньги»
.     
Пользователей
401,628
Тем
453,960
Сообщений
11,116,344

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube