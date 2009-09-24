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DARPA будет использовать блокчейн для защиты от кибератак

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DARPA будет использовать блокчейн для защиты от кибератак


Главные преимущества технологии блокчейна – прозрачность и неизменность – уже используются в различных областях экономики. Теперь Министерство обороны США намерено использовать их для защиты от кибератак в качестве гарантии безопасности.

Для исследований и разработок в этом направлении, Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), отвечающее за разработку новых технологий для использования в интересах вооружённых сил, уже оказало свою финансовую поддержку компаниям Galois и Guardtime Federal.

Они задействованы в создании защищенных от несанкционированного использования компьютерных систем для обеспечения сохранности ядерного арсенала США – в частности, в их обязанность входит проверка работоспособности системы мониторинга, основанной на технологии блокчейна.

Ожидается, что новые системы защиты от кибератак, основанные на технологии распределённого реестра, очень быстро оставят традиционные инструменты далеко в прошлом. По словам руководителя DARPA Тима Буэра (Tim Booher), применение блокчейна будет способствовать существенному сокращению числа кибератак.

Президент компании Guardtime Federal Дэвид Хамильтон (David Hamilton) утверждает, что использование технологии блокчейна пригодится для сбора доказательств против нарушений правил безопасности и попыток взлома, которые могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном преследовании.

«Главная проблема большинства традиционных систем защиты от кибератак – невозможность использования их данных в суде в качестве доказательства виновности. С технологией блокчейна всё по-другому. Размещённые в блокчейне неизменяемые, прозрачные, сохранённые данные никому не позволят отречься от своих действий», – считает Хамильтон.

Министерство внутренней безопасности США также заинтересованно в применении технологии блокчейна для проверки информации о людях и товарах, пересекающих границы США.

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