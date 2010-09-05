Банки и коллекторские агенства начинают массово судиться с должниками

С нового года в России вступил в силу закон, который значительно ограничил возможности коллекторских агентств. Исходя из этого, банкам теперь становится выгоднее обращаться по должникам в суд самостоятельно, чем передавать права на взыскивание задолженности третьим лицам.
Согласно принятого законопроекта, коллекторы не имеют права звонить лицам, просрочившим обязательные платежи, более одного раза в сутки и чаще 8 раз в месяц. Поэтому, в большинстве случаев за данный период контакт с должниками просто не удаётся установить.
Как отмечают эксперты, налаженная схема в прошлом, когда банки передавали право востребования долга коллекторским агентствам, на данный момент практически лишилась смысла. В большинстве случаев, это окажется просто потеря времени, так должники просто не будут выходить на контакт. Исходя из этого, оптимальным решением для банков в подобных ситуациях будет сразу подавать документы в суд.
Как отмечают представители самих коллекторских агентств, им также стало не выгодно звонить должникам и требовать в добровольном порядке рассчитаться с банком. Согласно требований нового закона, все переговоры с гражданами должны обязательно записываться на лицензированном оборудовании, приобрести которое можно минимум за 300 тысяч евро. Поэтому, в нынешней ситуации коллекторам также получится выгоднее сразу обращаться в суд.
По мнениям кредитных аналитиков, общее количество долгов, взыскиваемых банками в судебном порядке, может увеличиться, как минимум, в три раза. Если, в 2016 году, чуть более 20% всех взысканий решались через суд, то в 2017 году этот показатель может составить около 60%.
При этом необходимо отметить, что при судебном разбирательстве, общая сумма долга будет взрастать на 15-20% от первоначальной, т.к. должнику придётся дополнительно оплачивать различные штрафы, госпошлину и работу судебных приставов.
Специально для mmgp.ru