Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,628 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ассоциация регуляторов фондовых бирж провела исследование блокчейна

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:20
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 11,674
Благодарностей: 7,969
КП: 0.232

награды Волшебный горшочек 
Ассоциация регуляторов фондовых бирж провела исследование блокчейна


Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) - организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг - опубликовала масштабную работу, в которой содержатся решения по технологии блокчейна.

Состоящий из более чем 70 страниц документ включает подробное описание мира финтеха, в частности, таких отраслей, как пиринговое кредитование и компьютерное консультирование. Документ опубликован ровно через год после того, как IOSCO объявила о своём намерении серьёзно заняться изучением блокчейна.

Несмотря на то, что, в основном, в документе содержится обзор различных подходов к блокчейну, предпринятых за несколько прошедших лет, в нём также указываются барьеры, препятствующие применению технологии в индустрии ценных бумаг сегодня.
Один из разделов работы посвящён проблемам, связанным со смарт-контрактами, и содержит практически провидческое предупреждение, если учесть крах The DAO – основанного на Эфириуме смарт-контракта, который должен был действовать в качестве механизма финансирования.

В частности, в докладе IOSCO подчёркивается риск проблем, связанных с автоматизированной природой технологии, а также с самими контрактами. Как доказал случай с TheDAO, оплошность в программировании может привести к губительным последствиям.
В докладе говорится: «Теоретически, посредством автоматизации смарт-контракты сокращают возможность человеческой ошибки. Однако, если ошибка всё-таки возникает, устранить её становится сложнее, поскольку операции привязаны и встроены в блокчейн и являются самоисполнимыми, в соответствии с прописанным в смарт-контрактах кодом. Кроме того, смарт-контракты сопровождает ещё один вид человеческой ошибки: ошибка программирования».

Хотя сам по себе доклад не содержит каких-то особых рекомендаций для участников IOSCO, поскольку он относится к блокчейну, в нём содержится призыв к использованию более серьёзных технических средств наблюдения и взаимодействия между государственными агентствами.

По мнению организации, такие действия могут помочь в решении одной из наиболее серьёзных проблем, влияющих на процесс регулирования технологий, выходящих за рамки международных границ.

«Несмотря на то, что компании могут сотрудничать на международном уровне, регулирование осуществляется на национальном и субнациональном уровнях. Это может создать проблемы в отношении регулятивного соответствия, а также международного контроля и исполнения. Это также сопровождается потенциальным риском регулятивного арбитража».

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
DOLEVIK - выпуск/дивы/покупка/продажа долей | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Royal Investments - Достойные проекты | "Марафон 2000$ в месяц"
upline на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
АНБ выделило $400 тысяч на исследование блокчейна Сергей Горин Новости криптовалют 1 02.09.2016 18:53
Банк Англии продолжает исследование Блокчейна clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.06.2016 18:22
Республиканская партия США провела праймериз с помощью блокчейна Commons Новости криптовалют 1 28.03.2016 21:40
Инвесторы бегут с фондовых бирж 8 неделю подряд Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 11 24.03.2016 13:59
Индивидуальные инвесторы массово бегут с фондовых бирж Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.06.2015 17:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Агресивный - Pakulskih (fx-trend, Panteon Finance)
От Pakulskih в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Leonchik
Обсуждение чудо советников на ratesniper
От Leonchik в разделе «Программное обеспечение»
Аватар AD Conseil
Alibaba покупает видеосервис Youku Tudou за $4,8 млрд
От AD Conseil в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
TwitAndLike.ru – это биржа для размещения рекламы в социальных сетях.
От Ильнурик в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Китайскому инвестиционному капиталу требуется железная дорога Камчатка-США
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vfhmirf
Сколько лет нужно работать простому украинцу на квартиру в центре Киева
От vfhmirf в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
401,628
Тем
453,960
Сообщений
11,116,344

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube