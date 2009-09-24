Ассоциация регуляторов фондовых бирж провела исследование блокчейна

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) - организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг - опубликовала масштабную работу, в которой содержатся решения по технологии блокчейна.
Состоящий из более чем 70 страниц документ включает подробное описание мира финтеха, в частности, таких отраслей, как пиринговое кредитование и компьютерное консультирование. Документ опубликован ровно через год после того, как IOSCO объявила о своём намерении серьёзно заняться изучением блокчейна.
Несмотря на то, что, в основном, в документе содержится обзор различных подходов к блокчейну, предпринятых за несколько прошедших лет, в нём также указываются барьеры, препятствующие применению технологии в индустрии ценных бумаг сегодня.
Один из разделов работы посвящён проблемам, связанным со смарт-контрактами, и содержит практически провидческое предупреждение, если учесть крах The DAO – основанного на Эфириуме смарт-контракта, который должен был действовать в качестве механизма финансирования.
В частности, в докладе IOSCO подчёркивается риск проблем, связанных с автоматизированной природой технологии, а также с самими контрактами. Как доказал случай с TheDAO, оплошность в программировании может привести к губительным последствиям.
В докладе говорится: «Теоретически, посредством автоматизации смарт-контракты сокращают возможность человеческой ошибки. Однако, если ошибка всё-таки возникает, устранить её становится сложнее, поскольку операции привязаны и встроены в блокчейн и являются самоисполнимыми, в соответствии с прописанным в смарт-контрактах кодом. Кроме того, смарт-контракты сопровождает ещё один вид человеческой ошибки: ошибка программирования».
Хотя сам по себе доклад не содержит каких-то особых рекомендаций для участников IOSCO, поскольку он относится к блокчейну, в нём содержится призыв к использованию более серьёзных технических средств наблюдения и взаимодействия между государственными агентствами.
По мнению организации, такие действия могут помочь в решении одной из наиболее серьёзных проблем, влияющих на процесс регулирования технологий, выходящих за рамки международных границ.
«Несмотря на то, что компании могут сотрудничать на международном уровне, регулирование осуществляется на национальном и субнациональном уровнях. Это может создать проблемы в отношении регулятивного соответствия, а также международного контроля и исполнения. Это также сопровождается потенциальным риском регулятивного арбитража».
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