Tealet: четыре года в чайной индустрии с Биткоином

Чай - самый популярный напиток в мире после воды. Исторически так сложилось, что чайная индустрия всегда была чрезвычайно централизованной. Однако вполне возможно, что ситуация скоро изменится. Оптовый дистрибутор чая, компания Tealet, планирует кардинально изменить чайную индустрию при помощи инновационных технологий.
«Когда-то для международной торговли чаем были нужны посредники, - говорит руководитель компании Элиз Петерсен (Elyse Petersen), - Однако «вещи, подобные Биткоину, могут обеспечить этой отрасли более стабильное будущее».
Компания Tealet учит фермеров самостоятельно производить качественный чай, вместо того, чтобы выращивать огромное количество чайных листьев с добавлением пестицидов и продавать их на вес. Компания познакомила своих производителей с Биткоином, но пока они выбирают для расчетов местную валюту. Тем не менее, Tealet принимает биткоины от населения в качестве оплаты за свой чай.
«В 2013 году, когда мы впервые стали принимать биткоины, у нас были очень хорошие продажи, и люди в сообществе действительно с радостью помогали нам», - говорит мисс Петерсен. С тех пор объём продаж упал, однако компания всё ещё участвует в сообществе Биткоина.
«Мы начали оплачивать биткоинами некоторые счета, кроме того, мы получили ангел-инвестирование в биткоинах», - рассказывает мисс Петерсен.
Компания Tealet, основными клиентами которой являются чайные дома и рестораны, специализируется на продажах высококачественного крупнолистового чая разных сортов. Среди поставщиков Tealet - производители из Малави, Китая, Тайваня, Индии, Японии, Непала, Шри-Ланки, США и Индонезии.
Тоталитарная индустрия чая
В течение последних 500 лет основная доля производства чая приходилась на Китай. Иногда эта традиция нарушалась, например, во времена Культурной революции, однако производство чая всегда оставалось централизованным.
«Люди, выращивающие чайные листья, продавали их на вес централизованным фабрикам. В итоге фермеры разорялись, и такая ситуация наблюдается до сих пор», - говорит Петерсен.
Уход Китая от этой практики в сторону более открытого коммерческого капитализма/коммунизма очень помог производителям чая. Значительно увеличилась прослойка среднего класса, предпочитающая качественный чай. Сегодняшние фермеры имеют возможность продавать чай напрямую покупателям, а ценители хорошего чая поддерживают цены на высоком уровне.
«Сегодняшние фермеры держат высокие цены, поскольку рынок достойно оценивает продукт. Наш прозрачный рынок, так же как низкие комиссионные Биткоина, даёт фермерам возможность получать справедливый доход», - говорит Петерсен.
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