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«Золотые сигналы» осцилляторов.

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"Фундаментальный анализ основных валют Форекс" - авторский блог пользователя realnotstory
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Старый Сегодня, 12:13
#1
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Имя: Сергей
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
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«Золотые сигналы» осцилляторов.
Как известно, индикаторы, представляющие собой дробное соотношение диапазонов (разниц экстремумов, как правило) и текущих цен, приведенные как проценты (умноженные на 100), или поданные на график цены инструмента в необработанном виде, изменяющие свои значения в ограниченном диапазоне (от нуля до единицы или ста), отображаемые в виде столбиков гистограммы, а может кривой, носят название - «осцилляторы».

Благодаря их открытию трейдеры получили возможность прогнозировать состояние перекупленности и перепроданности, незаменимый сигнал входа в позицию, когда рынок находится в состоянии флэта. Как уже упоминалось в определении осцилляторов, их значения ограничены. При показаниях, индикатора близким к минимальным, считается, что рынок может развернуться вверх, максимальным, рынок может упасть.

Но я бы хотел обратить внимание на так называемый тип «золотых сигналов» - конвергенции и дивергенции (схождения и расхождения), суть которых сводится к расхождению, новых максимальных значений индикатора с показаниями текущих цен, не достигающих максимумов. Тоже касается расхождение минимумов.



После возникновения сигнала, в 9 случаях из 10, возникает либо флэт (позволяющий трейдеру выйти из позиции по безубытку), либо разворот, обеспечивающий прибыль по сделке.

Наука о трейдинге располагает массой тактических приемов, которые могут привести к безубыточной торговле по «золотым сигналам».

Так может грааль ближе чем мы думаем, стоит лишь поискать как убрать 1 неверный сигнал?
realnotstory на форуме  
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