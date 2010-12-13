«Золотые сигналы» осцилляторов.

Как известно, индикаторы, представляющие собой дробное соотношение диапазонов (разниц экстремумов, как правило) и текущих цен, приведенные как проценты (умноженные на 100), или поданные на график цены инструмента в необработанном виде, изменяющие свои значения в ограниченном диапазоне (от нуля до единицы или ста), отображаемые в виде столбиков гистограммы, а может кривой, носят название - «осцилляторы».
Благодаря их открытию трейдеры получили возможность прогнозировать состояние перекупленности и перепроданности, незаменимый сигнал входа в позицию, когда рынок находится в состоянии флэта. Как уже упоминалось в определении осцилляторов, их значения ограничены. При показаниях, индикатора близким к минимальным, считается, что рынок может развернуться вверх, максимальным, рынок может упасть.
Но я бы хотел обратить внимание на так называемый тип «золотых сигналов» - конвергенции и дивергенции (схождения и расхождения
), суть которых сводится к расхождению, новых максимальных значений индикатора с показаниями текущих цен, не достигающих максимумов. Тоже касается расхождение минимумов.
После возникновения сигнала, в 9 случаях из 10, возникает либо флэт
(позволяющий трейдеру выйти из позиции по безубытку), либо разворот, обеспечивающий прибыль
по сделке.
Наука о трейдинге располагает массой тактических приемов, которые могут привести к безубыточной торговле по «золотым сигналам».
Так может грааль ближе чем мы думаем, стоит лишь поискать как убрать 1 неверный сигнал?