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Обновлённый Razer Blade оснащён 4K-экраном и процессором Intel Kaby Lake

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Обновлённый Razer Blade оснащён 4K-экраном и процессором Intel Kaby Lake

Компания Razer обновила 14-дюймовую версию игрового ноутбука Blade. Главным изменением по сравнению с моделью, представленной на IFA осенью прошлого года, стало использование новейшего процессора Intel Core i7-7700HQ седьмого поколения Kaby Lake с максимальной тактовой частотой до 3,8 ГГц в режиме Turbo Boost, а также сенсорного 4K-экрана с разрешением 3840х2160 пикселей (или Full HD - в зависимости от версии). До этого производитель предлагал Razer Blade с разрешением дисплея 2560х1440 и 3200x1800 пикселей.


Остальные технические характеристики ноутбука остались без изменений: видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5, минимум 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2 400 МГц, 256/512 ГБ или 1 ТБ PCIe M.2 SSD и аккумулятор ёмкостью 70 Вт*ч. Версия с 4K-экраном весит 1,95 кг, тогда как вес модификации с Full HD-дисплеем составляет 1,86 кг.


Razer Blade в топовой комплектации с SSD-диском на 1 ТБ, процессором Intel Core i7-7700HQ и 4K-экраном стоит $2 800, тогда как самая доступная модификация с Full HD-дисплеем и SSD-накопителем на 256 ГБ обойдётся в $1 900.

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