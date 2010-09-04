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Исследователи MIT разработали метод проверки зарядных устройств на подлинность

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Исследователи MIT разработали метод проверки зарядных устройств на подлинность

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новый метод беспроводной зарядки, предназначенный для решения проблемы поддельных беспроводных зарядных устройств. Согласно результатам прошлогоднего теста Института торговых стандартов Великобритании, 397 из 400 поддельных зарядных устройств, купленных в Интернет-магазинах, не прошли базовый тест на безопасность. В качестве решения специалисты из MIT создали беспроводное зарядное устройство, использующее криптографический метод аутентификации, известный как криптография эллиптической кривой. Благодаря этому процессу устройство может проверить беспроводную зарядную станцию на безопасность и остановить зарядку, если та не проходит проверку.

Создатели этого метода говорят, что данная технология имеет ещё одно преимущество - одновременная зарядка двух устройств будет происходить при более равномерном темпе. Текущая эффективность беспроводной зарядки зависит от близости устройства к внутренней электрической катушке, в то время как новое решение будет следить за тем, чтобы весь заряд не уходил лишь одному девайсу.

О планах внедрения новой технологии в коммерческие устройства пока ничего не сообщается.

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