Ширина в css равная вложенному элементу

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Привет. Такой вопрос. Как сделать ширину блока в css равной вложенному в него элементу?
Пример. У меня на сайте есть блок div, в который я кладу картинки. Но картинки все разной ширины. Сейчас мне приходится делать этот блок фиксированной ширины, а ко всем картинкам я прописал максимальную ширину (которая не превышает ширины блока).
Вот так у меня сейчас:
<div>
<img src="картинка.jpg">
</div>
Вот. Какие стили прописать диву, чтобы он подстраивался под размер вложенной в него картинки?
Для чего я это делаю? Я просто хочу, чтобы у каждой картинки была рамка и подпись. Просто рамку прописать к картинке не вариант, тогда с подписью что делать?