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У майнеров появилась возможность одновременной добычи биткоина и Emercoin

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награды Волшебный горшочек 
У майнеров появилась возможность одновременной добычи биткоина и Emercoin

В феврале 2017 года криптоплатформа Emercoin официально перейдет на объединенный майнинг. Об этом Forklog сообщил представитель Emercoin Иван Кузнецов.

«Теперь все пользователи платформы смогут зарабатывать сразу две криптовалюты – Emercoin и Bitcoin. Переход на Merged Mining — не спонтанное желание разработчиков, а продуманный ход. Он будет выгоден как пользователям, так и самой системе Emercoin», — рассказал он.

Как известно, майнинг — это процесс добычи новых монет в той или иной блокчейн-системе. По словам представителя Emercoin, его можно сравнить с генерацией лотерейных билетов: из миллиона комбинаций необходимо подобрать выигрышную.

«Если при обычном майнинге пользователь проверяет свой билет только в одной криптографической сети, то при объединенном — в нескольких», — отметил он.

Среди преимуществ перехода на Merged Mining Иван Кузнецов называет следующие:

Возможность для майнеров одновременно зарабатывать сразу в двух цифровых валютах, при этом не увеличивая мощности оборудования.
Emercoin станет еще безопаснее, ведь сложность блокчейна повысится более чем в 500 раз.
Увеличится и число пользователей криптоплатформы Emercoin.
Укрепится доверие к сети. На сегодняшний день показатель траста – один из важнейших в цифровом мире.

Чтобы совершить переход на Merged Mining необходимо заручиться согласием 95% майнеров какого-либо пула, тогда сеть перейдет на новую версию протокола. Нововведение не повлечет за собой никаких сбоев в работе платформ, так как обе криптовалюты построены на одном алгоритме — SHA-256. По словам Кузнецова, минус у сервиса объединенного майнинга пока найден лишь один: уменьшение награды майнерам за работу.

При этом представитель проекта отметил, что со своей стороны команда развития Emercoin занимается рассылкой предложения крупнейшим пулам, чтобы они переходили на объединенный майнинг.

Технические особенности:

Майнинг блоков может быть осуществлен только после того как новый клиент создаст 950 любых блоков из 1000 последних. В отличие от клиентской версии 0.5.X, в новой версии 0.6.0. появились существенные изменения:

Появилась возможность объединенного майнинга с Bitcoin.
Исправлена некритическая уязвимость PoS типа «двойное голосование».
Устранено редкое зависание кошелька с большим числом транзакций.


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биткоин, новости
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