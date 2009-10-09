В Приват24 можно заказывать пиццу и пасту

Фуд-корт мобильного банка Privat24 добавил новую возможность заказа традиционных блюд итальянской кухни от сети киевских семейных ресторанов PESTO CAFE. Жители и гости столицы могут заказать еду из меню PESTO CAFE в приложении Privat24 для Android (нужно обновиться до последней версии). В ближайшее время «итальянский квартал» сервиса заказа еды будет доступен и в приложении Privat24 для iOS и веб-версии Приват24.
«Заказ еды в Privat24 требует от пользователя минимум действий, поэтому нет ничего удивительного в том, что цифровой ресторан нашего банка расширяет свой ассортимент и географию», – говорит руководитель Центра электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич.
Для заказа доставки блюд от PESTO CAFE нужно авторизоваться в Privat24, выбрать раздел «Все услуги», перейти к опции «Заказ еды», определиться с нужным разделом меню, выбрать блюда и положить их в корзину, указать адрес и желаемое время доставки, оплатить заказ. Весь цикл заказа и оплаты осуществляется в Privat24, что избавляет от необходимости вводить данные банковской карты.
В основном меню семейных ресторанов PESTO CAFE – аутентичные итальянские популярные блюда: хрустящие брускетты, закуски и салаты, итальянский хлеб собственной выпечки, ризотто, равиоли, горячие блюда и, конечно, самые популярные – паста собственного производства и тонкая итальянская пицца. Доставка осуществляется во все районы Киева, кроме Деснянского, ежедневно с 10:00 до 22:00. Минимальная сумма заказа – 150 грн, доставка – бесплатно.
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