Топ-10 самых высокооплачиваемых компаний для технических работников

Можно с уверенностью сказать, что технические навыки востребованы.
И некоторые из самых известных компаний в мире готовы платить хорошие деньги за эти навыки.
Сайт по поиску работы aysa анализирует более 35 миллионов точек данных заработной платы для более чем 100 000 компания вместе с десятками миллионов резюме. В итоге, получается более точная картина ситуации на рынке в настоящий момент.
Ниже расположен список Paysa из 10 компаний, которые платят больше всего людям, работающим в секторе высоких технологий. Paysa выбирает для анализа только уровень средней заработной плоты, учитывая бонусы и дополнительные преимущества, чтобы предоставить реалистичную картину.
Цифры включают в общей сложности компенсации, а также базовую плату, бонусы, а также бонусы при подписании зарплаты.
10. OpenTable
Этот онлайн-ресторанный сервис расположен в Сан-Франциско
Средняя заработная плата: $ 251000
Средняя базовая заработная плата: $ 138000
Диапазон Pay: $ 165,000- $ 346,000
9. LinkedIn
Социальная сеть для деловых контактов, основанная в 2002 году.
Средняя заработная плата: $ 262000
Средняя базовая заработная плата: $ 144000
Диапазон Pay: $ 160,000- $ 375,000
8. Microsoft
Технологический гигант в Редмонде, штат Вашингтон. Компания основана 41 год назад, в 1975 году.
Средняя заработная плата: $ 269000
Средняя базовая заработная плата: $ 161000
Диапазон Pay: $ 163,000- $ 386000
7. Airbnb
Сеть для поиска ночлега, расположенная в Сан-Франциско.
Средняя заработная плата: $ 271000
Средняя базовая заработная плата: $ 143000
Диапазон Pay: $ 196,000- $ 350,000
6. Pinterest
Сайт для того, чтобы делиться своими фотографиями, основан в 2010 году.
Средняя заработная плата: $ 272000
Средняя базовая заработная плата: $ 141000
Диапазон Pay: $ 196,000- $ 354000
5. Facebook
Социальная сеть, расположена в штате Калифорния.
Средняя заработная плата: $ 275000
Средняя базовая заработная плата: $ 146000
Диапазон Pay: $ 194,000- $ 363,000
4. Uber
Компания для быстрого заказа такси, основана в 2009 году, как UberCab.
Средняя заработная плата: $ 279000
Средняя базовая заработная плата: $ 146000
Диапазон Pay: $ 186,000- $ 379,000
3. Dropbox
Онлайн сервис для хранения данных, основан в 2007 году.
Средняя заработная плата: $ 299,000
Средняя базовая заработная плата: $ 142000
Диапазон Pay: $ 211,000- $ 393000
2. Lyft
Транспортная компания, конкурент Uber, штаб-квартира находится в Сан-Франциско.
Средняя заработная плата: $ 300 000
Средняя базовая заработная плата: $ 157000
Диапазон Pay: $ 218,000- $ 387000
1. Netflix
Компания специализирована на развлечениях и медиа, основанная в штате Калифорния.
Средняя заработная плата: $ 312000
Средняя базовая заработная плата: $ 283000
Диапазон Pay: $ 224,000- $ 406000
Перевод специально для mmgp.ru