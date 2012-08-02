Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,611 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Топ-10 самых высокооплачиваемых компаний для технических работников

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:27
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 196
Благодарностей: 16
КП: 0.050
Топ-10 самых высокооплачиваемых компаний для технических работников
Можно с уверенностью сказать, что технические навыки востребованы.

И некоторые из самых известных компаний в мире готовы платить хорошие деньги за эти навыки.

Сайт по поиску работы aysa анализирует более 35 миллионов точек данных заработной платы для более чем 100 000 компания вместе с десятками миллионов резюме. В итоге, получается более точная картина ситуации на рынке в настоящий момент.

Ниже расположен список Paysa из 10 компаний, которые платят больше всего людям, работающим в секторе высоких технологий. Paysa выбирает для анализа только уровень средней заработной плоты, учитывая бонусы и дополнительные преимущества, чтобы предоставить реалистичную картину.

Цифры включают в общей сложности компенсации, а также базовую плату, бонусы, а также бонусы при подписании зарплаты.

10. OpenTable



Этот онлайн-ресторанный сервис расположен в Сан-Франциско
Средняя заработная плата: $ 251000

Средняя базовая заработная плата: $ 138000

Диапазон Pay: $ 165,000- $ 346,000

9. LinkedIn



Социальная сеть для деловых контактов, основанная в 2002 году.

Средняя заработная плата: $ 262000

Средняя базовая заработная плата: $ 144000

Диапазон Pay: $ 160,000- $ 375,000

8. Microsoft



Технологический гигант в Редмонде, штат Вашингтон. Компания основана 41 год назад, в 1975 году.

Средняя заработная плата: $ 269000

Средняя базовая заработная плата: $ 161000

Диапазон Pay: $ 163,000- $ 386000

7. Airbnb



Сеть для поиска ночлега, расположенная в Сан-Франциско.

Средняя заработная плата: $ 271000

Средняя базовая заработная плата: $ 143000

Диапазон Pay: $ 196,000- $ 350,000

6. Pinterest



Сайт для того, чтобы делиться своими фотографиями, основан в 2010 году.

Средняя заработная плата: $ 272000

Средняя базовая заработная плата: $ 141000

Диапазон Pay: $ 196,000- $ 354000

5. Facebook



Социальная сеть, расположена в штате Калифорния.

Средняя заработная плата: $ 275000

Средняя базовая заработная плата: $ 146000

Диапазон Pay: $ 194,000- $ 363,000

4. Uber



Компания для быстрого заказа такси, основана в 2009 году, как UberCab.

Средняя заработная плата: $ 279000

Средняя базовая заработная плата: $ 146000

Диапазон Pay: $ 186,000- $ 379,000

3. Dropbox



Онлайн сервис для хранения данных, основан в 2007 году.

Средняя заработная плата: $ 299,000

Средняя базовая заработная плата: $ 142000

Диапазон Pay: $ 211,000- $ 393000

2. Lyft



Транспортная компания, конкурент Uber, штаб-квартира находится в Сан-Франциско.

Средняя заработная плата: $ 300 000

Средняя базовая заработная плата: $ 157000

Диапазон Pay: $ 218,000- $ 387000

1. Netflix



Компания специализирована на развлечениях и медиа, основанная в штате Калифорния.

Средняя заработная плата: $ 312000

Средняя базовая заработная плата: $ 283000

Диапазон Pay: $ 224,000- $ 406000

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий moskva Новости в мире финансов и инвестиций 1 22.01.2017 16:18
ТОП самых высокооплачиваемых вакансий месяца в Украине Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 14 20.12.2016 20:37
Топ 10 самых высокооплачиваемых диджеев по версии Forbes! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 39 01.09.2016 02:45
ТОП 10 самых странных, но при этом высокооплачиваемых специальностей! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 31 11.04.2016 23:27
Названы 10 самых высокооплачиваемых футболистов мира moskva Новости в мире финансов и инвестиций 3 10.05.2015 19:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Versus18
Fast Withdrawal - fast-withdrawal.com
От Versus18 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Комания Ford получила убыток впервые с 2009 года
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Moona
24boption - 24bopt.com
От Moona в разделе «Брокеры бинарных опционов»
Аватара нет
Организация оплаты на сайте (Merchant)
От vadumbrella в разделе «Биллинги»
Аватар Альгамбра
EIAF программа №2 - возврат ваших вложений до 20%
От Альгамбра в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Aisller
Manors Group Broker - manorsgroup.com
От Aisller в разделе «Черный список брокеров»
.     
Пользователей
401,611
Тем
453,936
Сообщений
11,115,517

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube