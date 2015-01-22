Mine-Hash.com -Mine-Hash

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:13.02.17.
Mine-Hash
Об игре:
Цитата:
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Mine-Hash.com - это экономическая игра, в которой Ваш капитал увеличивается с каждым
днём, при этом вы практически не тратите своё время. Всё что вам нужно - это приобрести понравившийся вам майнинг и подсчитывать Mhash с хранилища. Майнеры сами добывают Mhash круглосуточно, а Вам останется лишь подсчитать мощность на MineCoin и обменять его на реальные деньги!
Здесь Вы можете арендовать различные майнеры. Каждый майнер работает с разной мощностью, которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждый майнер дает различное количество мощности, чем он дороже, тем больше мощность. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши майнеры хорошо обслуживаются и при поломки меняются!
При продаже MineCoin до 100% на счет ВЫВОДА!
100 MineCoin=1р
Реферальная программа:
Реферальная система 3-х уровней 7%-5%-3% на счет для вывода!
Бонусы:
ДВОЙНОЙ БОНУС! 1 майнер + 1000 MineCoin(10р) ДЛЯ ПОКУПОК!
На первое пополнение бонус + 25% к сумме пополнения.
3 вида бонусов!
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa(авто)
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