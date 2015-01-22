Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Mine-Hash.com -Mine-Hash

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 09:16
#1
Любитель
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 1,016
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Mine-Hash.com -Mine-Hash
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:13.02.17.



Mine-Hash


Цитата:
Mine-Hash.com - это экономическая игра, в которой Ваш капитал увеличивается с каждым
днём, при этом вы практически не тратите своё время. Всё что вам нужно - это приобрести понравившийся вам майнинг и подсчитывать Mhash с хранилища. Майнеры сами добывают Mhash круглосуточно, а Вам останется лишь подсчитать мощность на MineCoin и обменять его на реальные деньги!
Об игре:

Здесь Вы можете арендовать различные майнеры. Каждый майнер работает с разной мощностью, которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждый майнер дает различное количество мощности, чем он дороже, тем больше мощность. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз, наши майнеры хорошо обслуживаются и при поломки меняются!





При продаже MineCoin до 100% на счет ВЫВОДА!
100 MineCoin=1р

Реферальная программа:
Реферальная система 3-х уровней 7%-5%-3% на счет для вывода!

Бонусы:
ДВОЙНОЙ БОНУС! 1 майнер + 1000 MineCoin(10р) ДЛЯ ПОКУПОК!
На первое пополнение бонус + 25% к сумме пополнения.
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Payeer, Free-Kassa(авто)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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