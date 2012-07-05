Disney расторг контракт с блогером на $ 15 млн из-за антисемитских шуток

Дисней обвинил PewDiePie, звезду YouTube, который зарабатывает больше всех денег в мире на видео платформе, в том, что он сделал антисемитское обращение к своей публике в последнем выпуске. Так сообщает журнал Уолл-стрит.
PewDiePie — 27-летний парень из Швеции по имени Феликс Кжельберг, чьи видео обзоры на игры с использованием матерных слов позволили ему собрать аудиторию в 53 миллиона зрителей. По данным Forbes, PewDiePie заработал $ 15 млн в 2016 году. Часть заработка была результатом совместной деятельности с Maker Studios, многоканальная сеть Дисней, которую компанию купила за $ 675 млн в 2014 году. Этот совместный проект завершится из-за последних видео PewDiePie, подтвердил Disney для Business Insider.
"Постоянно используя провокации и непочтительные фразы, Феликс создал свое последнее видео. Но в этот раз Феликс зашел слишком далеко, и получилось неуместное видео", - сказа пресс-секретарь Maker Studio. "Maker Studio принял решение закончить партнерские отношения и двигаться вперед".
Согласно обзору Wall Street Journal канала PewDiePie, он разместил девять видео с августа, которые "включают антисемитские шутки или нацистские образы".
Одним из таких видео с 11 января, стал ролик PewDiePie о найме двух мужчин, чтобы сделать надписать "смерть всем евреям". Для поиска сотрудников PewDiePie использовал веб-сайт для поиска фрилансеров Fiverr. Феликс сказал, что видео было шуткой, которая зашла слишком далеко, и YouTube вытащил объявления из видео.
Ситуация осложняется еще и для YouTube, так как за пределами своего канал Феликс — популярная звезда. Он имеет собственное шоу за $ 9,99/месяц в премиум сервисе YouTube, под названием "паника PewDiePie".
Перевод специально для mmgp.ru