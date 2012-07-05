Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 401,611 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Disney расторг контракт с блогером на $ 15 млн из-за антисемитских шуток

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:10
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 196
Благодарностей: 16
КП: 0.050
Disney расторг контракт с блогером на $ 15 млн из-за антисемитских шуток


Дисней обвинил PewDiePie, звезду YouTube, который зарабатывает больше всех денег в мире на видео платформе, в том, что он сделал антисемитское обращение к своей публике в последнем выпуске. Так сообщает журнал Уолл-стрит.

PewDiePie — 27-летний парень из Швеции по имени Феликс Кжельберг, чьи видео обзоры на игры с использованием матерных слов позволили ему собрать аудиторию в 53 миллиона зрителей. По данным Forbes, PewDiePie заработал $ 15 млн в 2016 году. Часть заработка была результатом совместной деятельности с Maker Studios, многоканальная сеть Дисней, которую компанию купила за $ 675 млн в 2014 году. Этот совместный проект завершится из-за последних видео PewDiePie, подтвердил Disney для Business Insider.

"Постоянно используя провокации и непочтительные фразы, Феликс создал свое последнее видео. Но в этот раз Феликс зашел слишком далеко, и получилось неуместное видео", - сказа пресс-секретарь Maker Studio. "Maker Studio принял решение закончить партнерские отношения и двигаться вперед".

Согласно обзору Wall Street Journal канала PewDiePie, он разместил девять видео с августа, которые "включают антисемитские шутки или нацистские образы".

Одним из таких видео с 11 января, стал ролик PewDiePie о найме двух мужчин, чтобы сделать надписать "смерть всем евреям". Для поиска сотрудников PewDiePie использовал веб-сайт для поиска фрилансеров Fiverr. Феликс сказал, что видео было шуткой, которая зашла слишком далеко, и YouTube вытащил объявления из видео.

Ситуация осложняется еще и для YouTube, так как за пределами своего канал Феликс — популярная звезда. Он имеет собственное шоу за $ 9,99/месяц в премиум сервисе YouTube, под названием "паника PewDiePie".

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Интервью с блогером seo-keys Gotop Интервью с блоггерами 2 23.05.2016 11:54
10 лучших шуток andruha1240 Юмор 28 11.02.2016 01:05
"Газпром" расторг контракт с Saipem по ТП Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.07.2015 21:37
Подборка лучших шуток Прожекторперисхилтон luckyea Юмор 0 17.11.2012 13:14
Интервью с блогером и начинающим инфобизнесменом - Евгением Вергусом torgovez Интервью с блоггерами 0 05.07.2012 23:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Gold Butterfly - www.gold-butterfly.com
От aik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Российский фонд Target Ventures инвестировал $13 млн в Prosper
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
dualcapital.co - dualcapital
От ProfitEx в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Америкэн Экспресс Банк - americanexpress.com
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар Адрон
Латвия рассматривает возможность введения стартап-виз для предпринимателей
От Адрон в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар vfhmirf
Белорусы прячут деньги от государства
От vfhmirf в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
401,611
Тем
453,936
Сообщений
11,115,517

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube