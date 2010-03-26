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Обсуждение психологических сторон достижения успеха. Изучение опыта создания положительного настроя, обучение правильной мотивации, внутренне формирование в себе успешной личности.
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