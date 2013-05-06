Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством). При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 06:29 Сегодня, 06:29 Сегодня, 06:24 #1 NETWEB-monitor Мастер

Имя: NWmonitor :) Пол: Мужской Адрес: BELARUS Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.05.2013 Сообщений: 11,813 Благодарностей: 557 КП: 0.011 Moneyservice.in - Moneyservice Я не Админ или владелец этого проекта.



Дата старта : 8 февраля 2017 года.



Цитата: Добро пожаловать в Money Service.

Это сервис, который увлечет всех, кто интересуется возможностью увеличить свои доходы.

Начинаем! Хорошей, продуктивной работы и отличных, желанных результатов! Описание / Маркетинг

СЕРТИФИКАТЫ И ВАУЧЕРЫ

Увеличение вашей прибыли заключается в покупке сертификатов и продаже ваучеров.

В Money Service, для удовлетворения возможностей каждого участника, представлены 20 вариантов сертификатов различного номинала (от 25$ до 500$).

Каждый сертификат делится на ваучеры. Номинал каждого ваучера — 25$

Руководствуясь стратегией и учитывая нюансы начислений, приобретите для себя сертификат наиболее подходящего номинала и начинайте получать прибыль.

Ваш доход от участия напрямую зависит от суммы ваших инвестиций и составляет 200% от номинала приобретенного вами сертификата.

Покупая сертификат стоимостью 25$, вы получаете 2 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 50$

Покупая сертификат стоимостью 50$, вы получаете 4 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 100$

Покупая сертификат стоимостью 75$, вы получаете 6 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 150$

Покупая сертификат стоимостью 100$, вы получаете 8 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 200$

Покупая сертификат стоимостью 125$, вы получаете 10 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 250$

Покупая сертификат стоимостью 150$, вы получаете 12 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 300$

Покупая сертификат стоимостью 175$, вы получаете 14 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 350$

Покупая сертификат стоимостью 200$, вы получаете 16 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 400$

Покупая сертификат стоимостью 225$, вы получаете 18 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 450$

Покупая сертификат стоимостью 250$, вы получаете 20 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 500$

Покупая сертификат стоимостью 275$, вы получаете 22 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 550$

Покупая сертификат стоимостью 300$, вы получаете 24 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 600$

Покупая сертификат стоимостью 325$, вы получаете 26 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 650$

Покупая сертификат стоимостью 350$, вы получаете 28 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 700$

Покупая сертификат стоимостью 375$, вы получаете 30 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 750$

Покупая сертификат стоимостью 400$, вы получаете 32 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 800$

Покупая сертификат стоимостью 425$, вы получаете 34 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 850$

Покупая сертификат стоимостью 450$, вы получаете 36 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 900$

Покупая сертификат стоимостью 475$, вы получаете 38 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 950$

Покупая сертификат стоимостью 500$, вы получаете 40 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 1000$



ПРОДАЖА ВАУЧЕРА

Когда ваучер станет активным для продажи, отметьте этот ваучер, который вы хотите продать и подтвердите действие нажатием на кнопку «Продать», так же доступен и другой вариант — перевод средств на реферальный баланс.

При выборе продать, с этого момента система начнет поиск участника, который также приобрел сертификаты, но еще не подтвердил их покупку. Или же участника, у которого есть деньги на хранении. Этот процесс может занять до 48 часов, в особых случаях это время может быть увеличено! Будьте терпеливы.

После того, как система свяжет вас с покупателем, покупателю дается 24 часа на оплату покупки сертификата. При необходимости вы можете связаться с покупателем через систему сообщений или предоставленные им контакты. В случае неуплаты покупки в течение 24 часов, аккаунт покупателя будет заблокирован, а вам подобран новый покупатель.

При оплате покупки сертификата через платежную систему Perfect Money, средства поступают моментально на кошелек, указанный в настройках. Это действие не требует от получателя подтверждения.

Комиссия за осуществление платежа через платежную систему Perfect Money автоматически взимается с отправителя самой платежной системой. Ее размер (0,5% и 2% от суммы перевода) зависит от типа аккаунта отправителя. Дополнительных комиссий нет.

Все деньги находятся непосредственно у пользователей на личных счетах, финансовые операции осуществляются только между участниками Money Service.





Начисление прибыли

Начисление прибыли осуществляется ежедневно в размере от 1% до 5% от стоимости выбранного вами сертификата.

Начиная с даты старта осуществляется ежемесячный рост прибыли на 0,1% до 5% в день.

На приобретенный вами сертификат, на постоянной основе, будет начисляться процент прибыли соответствующий действующему проценту в момент приобретения вами сертификата.

График возрастания начисления процентов в день на приобретенные сертификаты



YouTube YouTube

Бонусы:

10$ в подарок на реферальный счет.



Партнерка 7 уровней.

5%-3%-2%-1%-1%-1%-1%



Платежные системы:

Payeer.

Perfect Money.







Депозит:

Дата старта : 8 февраля 2017 года.Начисление прибыли осуществляется ежедневно в размере от 1% до 5% от стоимости выбранного вами сертификата.Начиная с даты старта осуществляется ежемесячный рост прибыли на 0,1% до 5% в день.На приобретенный вами сертификат, на постоянной основе, будет начисляться процент прибыли соответствующий действующему проценту в момент приобретения вами сертификата.График возрастания начисления процентов в день на приобретенные сертификаты10$ в подарок на реферальный счет.5%-3%-2%-1%-1%-1%-1%Payeer.Perfect Money.

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