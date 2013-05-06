Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Moneyservice.in - Moneyservice

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:24
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,813
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Moneyservice.in - Moneyservice
Я не Админ или владелец этого проекта.

Дата старта : 8 февраля 2017 года.

Цитата:
Добро пожаловать в Money Service.
Это сервис, который увлечет всех, кто интересуется возможностью увеличить свои доходы.
Начинаем! Хорошей, продуктивной работы и отличных, желанных результатов!
Описание / Маркетинг

СЕРТИФИКАТЫ И ВАУЧЕРЫ
Увеличение вашей прибыли заключается в покупке сертификатов и продаже ваучеров.
В Money Service, для удовлетворения возможностей каждого участника, представлены 20 вариантов сертификатов различного номинала (от 25$ до 500$).
Каждый сертификат делится на ваучеры. Номинал каждого ваучера — 25$
Руководствуясь стратегией и учитывая нюансы начислений, приобретите для себя сертификат наиболее подходящего номинала и начинайте получать прибыль.
Ваш доход от участия напрямую зависит от суммы ваших инвестиций и составляет 200% от номинала приобретенного вами сертификата.
Покупая сертификат стоимостью 25$, вы получаете 2 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 50$
Покупая сертификат стоимостью 50$, вы получаете 4 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 100$
Покупая сертификат стоимостью 75$, вы получаете 6 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 150$
Покупая сертификат стоимостью 100$, вы получаете 8 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 200$
Покупая сертификат стоимостью 125$, вы получаете 10 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 250$
Покупая сертификат стоимостью 150$, вы получаете 12 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 300$
Покупая сертификат стоимостью 175$, вы получаете 14 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 350$
Покупая сертификат стоимостью 200$, вы получаете 16 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 400$
Покупая сертификат стоимостью 225$, вы получаете 18 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 450$
Покупая сертификат стоимостью 250$, вы получаете 20 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 500$
Покупая сертификат стоимостью 275$, вы получаете 22 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 550$
Покупая сертификат стоимостью 300$, вы получаете 24 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 600$
Покупая сертификат стоимостью 325$, вы получаете 26 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 650$
Покупая сертификат стоимостью 350$, вы получаете 28 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 700$
Покупая сертификат стоимостью 375$, вы получаете 30 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 750$
Покупая сертификат стоимостью 400$, вы получаете 32 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 800$
Покупая сертификат стоимостью 425$, вы получаете 34 ваучера номиналом по 25$, общей стоимостью 850$
Покупая сертификат стоимостью 450$, вы получаете 36 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 900$
Покупая сертификат стоимостью 475$, вы получаете 38 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 950$
Покупая сертификат стоимостью 500$, вы получаете 40 ваучеров номиналом по 25$, общей стоимостью 1000$

ПРОДАЖА ВАУЧЕРА
Когда ваучер станет активным для продажи, отметьте этот ваучер, который вы хотите продать и подтвердите действие нажатием на кнопку «Продать», так же доступен и другой вариант — перевод средств на реферальный баланс.
При выборе продать, с этого момента система начнет поиск участника, который также приобрел сертификаты, но еще не подтвердил их покупку. Или же участника, у которого есть деньги на хранении. Этот процесс может занять до 48 часов, в особых случаях это время может быть увеличено! Будьте терпеливы.
После того, как система свяжет вас с покупателем, покупателю дается 24 часа на оплату покупки сертификата. При необходимости вы можете связаться с покупателем через систему сообщений или предоставленные им контакты. В случае неуплаты покупки в течение 24 часов, аккаунт покупателя будет заблокирован, а вам подобран новый покупатель.
При оплате покупки сертификата через платежную систему Perfect Money, средства поступают моментально на кошелек, указанный в настройках. Это действие не требует от получателя подтверждения.
Комиссия за осуществление платежа через платежную систему Perfect Money автоматически взимается с отправителя самой платежной системой. Ее размер (0,5% и 2% от суммы перевода) зависит от типа аккаунта отправителя. Дополнительных комиссий нет.
Все деньги находятся непосредственно у пользователей на личных счетах, финансовые операции осуществляются только между участниками Money Service.


Начисление прибыли
Начисление прибыли осуществляется ежедневно в размере от 1% до 5% от стоимости выбранного вами сертификата.
Начиная с даты старта осуществляется ежемесячный рост прибыли на 0,1% до 5% в день.
На приобретенный вами сертификат, на постоянной основе, будет начисляться процент прибыли соответствующий действующему проценту в момент приобретения вами сертификата.
График возрастания начисления процентов в день на приобретенные сертификаты


Бонусы:
10$ в подарок на реферальный счет.

Партнерка 7 уровней.
5%-3%-2%-1%-1%-1%-1%

Платежные системы:
Payeer.
Perfect Money.



Депозит:
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Последний раз редактировалось NETWEB-monitor; Сегодня в 06:27.
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