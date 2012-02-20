Инвестиции на рынке спортивного беттинга - respectbet.com

RespectBet – это инновационные решения по управлению инвестициями на рынке спортивного беттинга.
Запуск проекта - 09.01.2017
О проекте
RespectBet - это команда увлеченных профессионалов, досконально разбирающихся в спорте. Мы рассматриваем спорт не как увлечение, а как среду для бизнеса. Зная, как заработать в спортивной сфере, мы применяем свои уникальные наработки и современное программное обеспечение.
Основой нашей эффективности являются надежные доверительные и партнерские отношения с рядовыми и ключевыми фигурами профессионального спорта.
Мы разрабатываем и осуществляем различные стратегии инвестирования. В ряде случаев она строится на основе информации, предоставленной спортсменами и участниками матчей. Другим направлением для формирования стратегии является анализ рынка арбитражных ситуаций, выявленных нашими специалистами.
Деятельность проекта RESPECT BET
Доверительное управление в RespectBet строится на привлечении внешних инвестиций и создания инвестиционного фонда. Средства фонда распределяются на игровых счетах букмекерских контор и используются для текущей деятельности. Таким образом, классические инструменты финансовых рынков находят эффективное применение на рынке спортивного беттинга.
Направления деятельности
Арбитражные ситуации
Инсайд-беттинг
Предоставление технических наработок
Развитие и перспективы RESPECT BET
Уникальные знания, опыт и комплекс технических и материальных ресурсов позволяют нам уверенно реализовывать эффективные стратегии для инвестиций. Мы оперируем постоянно увеличивающимся финансовым фондом, развивая и осваивая новые направления букмекерского рынка, имеющего огромные перспективы и возможности.
Мы работаем на рынке спортивного беттинга ‒ перспективном финансовом рынке. Ежегодный оборот букмекерских контор в мире составляет более 260 миллиардов долларов. Инвестиции на этом рынке являются сравнительно новым и высокодоходным бизнесом. Но стабильно эффективная работа возможна только при наличии опыта, знакомств и специальных знаний.
Инвестиционное предложение:
Минимальное вложение: 10 000 RUR / 200 USD / 200 EUR
Максимальное вложение: 3 000 000 RUR / 50 000 USD / 50 000 EUR
Срок инвестирования : от 3 до 12 месяцев
Доходность: от 5 до 12% в месяц
Начисление прибыли: 1 раз в месяц или в конце срока вложения
Минимальная сумма на вывод : 300 RUR / 5 USD / 5 EUR
Партнерское предложение:
Проект RespectBet предлагает всем инициативным и устремленным стать партнерами. Наша партнерская программа позволит получать весомый и гарантированный доход от привлекаемых партнером клиентов.
Преимущества программы:
5% дохода от размера депозита, размещенного каждым инвестором, которого привлек партнер*
Неограниченное максимальное количество привлеченных инвесторов**
Предоставление высококачественных рекламных материалов
Прозрачная система начисления партнерского процента
Пунктуальный, легкий и удобный вывод средств
Лояльные условия
* начисление средств происходит единократно. Их вывод становится доступен через 1 месяц от момента открытия депозита привлеченным инвестором.
** для участия в партнерской программе количество активных инвесторов, привлеченных по личной партнерской ссылке, должно быть не менее 3 человек.
Подробнее о партнерском предложении
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Платежные системы:
Банковский перевод
Сбербанк
Альфабанк
ВТБ24
Промсвязьбанк
Русский стандарт
Тинькоф банк
Связной банк
Другие банки (RUR)
Платежные системы
QIWI (RUR, USD, EUR)
WebMoney (чеки paymer)
Другие платежные системы доступны через обменный сервис (дополнительно взимается комиссия сервиса).
Контакты:
Тел. +7-(495)-777-40-05, +7-999-111-01-00
Почта: INFO@RESPECTBET.COM
Skype: RESPECTBET.COM
Онлайн-чат
Пн-пт: c 10:00 до 19:00
Сайт проекта: www.respectbet.com
Официальный представитель проекта RespectBet – Дмитрий.